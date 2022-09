Minister Weerwind: ‘Ik vind dat uithuisplaatsingen nog altijd kunnen’

Uit de oppositiebanken klinkt donderdag felle kritiek op de maatregelen die het kabinet aankondigt om de enorme problemen op te lossen in de jeugdbescherming en de jeugdzorg. “Beschamend dat wij niet in staat zijn kinderen te beschermen, en misdadig dat opeenvolgende kabinetten dit hebben laten voortduren”, aldus Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV.

De voltallige oppositie heeft varianten op deze woorden van de grootste fractie in de oppositie. Het is “te laat en te weinig” zegt de PvdA, de SP spreekt over “georganiseerd onvermogen” en GroenLinks wil het kabinet terugsturen naar de tekentafel met een opdracht om binnen een maand te komen met een “echt crisisplan”.

Ook de coalitiefracties twijfelen of het kabinet op dit moment genoeg doet om de acute crisis in de jeugdzorg en jeugdbescherming op te lossen. “Ik zie goede maatregelen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder. “Maar vooral op de middellange en lange termijn.”

Veel knoppen

Aan de andere kant waarschuwt CDA-Kamerlid René Peters van het CDA voor al te driest ingrijpen. “We moeten wel aan het stuur zitten, maar niet als een malle aan het stuur gaan draaien”, houdt hij collega’s voor. Ook verantwoordelijk minister Franc Weerwind (D66, rechtsbescherming) waarschuwt: “We moeten aan veel knoppen draaien, en daarbij moet ik goed oppassen. Ik wil geen onverwachte neveneffecten.”

Met een gezamenlijke motie vragen coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het kabinet uiteindelijk om binnen zes weken de Kamer te informeren over wat er mogelijk is om op korte termijn iedereen die te maken heeft met kwetsbare gezinnen te helpen goede beslissingen te nemen.

De Kamer sprak donderdag met minister Weerwind en staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg, ChristenUnie) over de opeenstapeling van problemen in de jeugdbescherming en de jeugdzorg.

Directe aanleiding waren waarschuwingen van de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid. Die lieten deze week weten dat door een opeenstapeling van oorzaken de overheid kinderen in de steek laat die thuis te maken hebben met lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

Beide inspecties kondigden de uitzonderlijke stap aan om niet meer altijd te handhaven als het misgaat, kort door de bocht omdat het op dit moment voor organisaties in de jeugdbescherming eigenlijk niet meer mogelijk is hun werk fatsoenlijk te doen.

Die constatering volgde op een rapport van een groep Leidse juristen van vorige week. Zij schrijven dat kinderen die uit huis geplaatst worden na dat moment zelden op tijd de juiste zorg krijgen. De juristen leggen de vraag op tafel of een overheid die de boel zo slecht op orde heeft, nog het recht heeft in te grijpen in gezinnen. Met andere woorden: of het nog wel gerechtvaardigd is om kinderen uit huis te plaatsen.

Niet van de regen in de drup

Het is een vraag die Kamerleden, ook binnen de coalitie, donderdag op tafel leggen. “Als de overheid moet overgaan tot het zwaarste middel, een kind uit huis plaatsen, dan móet de situatie verbeteren”, zegt bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen. “Kinderen in kwetsbare situaties mogen nooit van de regen in de drup raken.”

Verantwoordelijk minister Weerwind denkt dat ingrijpen nog altijd kan. “Als we te maken hebben met kinderen die ernstig in hun ontwikkeling bedreigd worden, grijp je dan wel of niet in? Dat is een duivels dilemma”, houdt hij de Kamer voor. “Ik ben van mening dat ingrijpen gerechtvaardigd is. Ook al is er na dat ingrijpen geen goede hulp voorhanden.” Hij voegt daaraan toe: “Dit is een probleem waar ik mijn hoofd over breek. En ik vind dat ik er geen goed antwoord op heb.”

Hoofdschuddende reacties op kabinetsplannen om jeugdbescherming te redden

De jeugdbescherming verzuipt in de problemen. Minister Weerwind wil de regie naar zich toetrekken, vooral met veel overleg en weinig extra geld.

Snoeihard onderzoek naar jeugdbescherming: overheid laat kwetsbare kinderen in de steek

Urgente actie in de jeugdzorg is nodig. Kwetsbare kinderen krijgen door tijd- en geldgebrek niet de hulp waar ze recht op hebben.