Minister Van Nieuwenhuizen: Sta appen bij zakelijke rit niet toe

Niet de automobilist, maar zijn of haar baas moet het gedrag veranderen, is de inzet van de campagne ‘Mono zakelijk’. Mono is de slogan voor rijden zonder afleiding. Het ministerie voert met die kreet al langer een campagne om fietsers en automobilisten te waarschuwen voor het gevaar van bellen of appen achter het stuur. De hoop is dat net als eerder bij alcohol de sociale norm verandert.

Aandacht op de weg

Veel bedrijven hebben weliswaar afspraken over telefoongebruik onderweg, maar nog steeds zegt 13 procent van de leaserijders dat het op hun werk normaal is om appjes te lezen tijdens het rijden. “Totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten”, zegt de minister. “Het is levensgevaarlijk. Ook als je zakelijk onderweg bent geldt: hou je aandacht bij de weg en rij Mono.”

Appen achter het stuur is wettelijk verboden, met een boete van 230 euro per overtreding. De pakkans is echter zo laag dat velen het risico nemen. Daarbij speelt soms druk van de werkgever een rol, blijkt uit onderzoek dat het ministerie liet uitvoeren. Eén op de drie mensen geeft aan dat hun werkgever verwacht dat ze ‘altijd de telefoon opnemen’. Een evengrote groep stelt dat het binnen hun bedrijf de norm is dat een appje binnen een half uur wordt beantwoord.

Afspraken met personeel

Alle werkgevers moeten duidelijke afspraken maken met hun personeel over smartphonegedrag achter het stuur, vindt de minister. De helft van de bedrijven heeft dat al gedaan. Online supermarkt Picnic gaat deze maand zijn achthonderd chauffeurs voorlichten over veilig rijden zonder bellen of appen, grote bedrijven als Samsung, Arcadis, Athlon, Heineken, Shell, de ANWB en verschillende transportbedrijven hebben al gericht beleid.

Bellen in de auto met de telefoon onder de kin geklemd, is in bijna alle bedrijven al uitgebannen. Sommige bedrijven gaan zelfs nog verder. Daar mag het personeel ook niet handsfree bellen onderweg, met de telefoon op de luidspreker. Eén op de zes werkgevers geeft aan het personeel opdracht om de telefoon helemaal met rust te laten tijdens een autorit.

