Minister Van Nieuwenhuizen: Het is mijn verantwoordelijkheid dat zo'n ongeluk als met de stint nooit meer kan gebeuren

De OVV stelt na onderzoek vast dat de keuring van licht gemotoriseerde voertuigen, zoals de stint, niet deugt. Veiligheid speelt nauwelijks een rol. Daardoor kan het gebeuren dat op de openbare weg scootmobiels rondrijden, elektrische bakfietsen, gemotoriseerde steps en bolderkarren, zoals de stint, zonder dat duidelijk is aan welke eisen ze precies moeten voldoen. Sommige voertuigen, zoals elektrische skateboards, zijn zelfs illegaal. Er is een wirwar aan regels en voorschriften. “Deze voertuigen hebben invloed op de verkeersveiligheid, echter het zicht op het aantal voertuigen en het aantal ongevallen in het verkeer ontbreekt geheel”, concludeert de raad.

Het is pijnlijk dat de Onderzoeksraad, net als TNO eind vorig jaar, vaststelt dat de stint nooit op de openbare weg hadden mogen worden toegelaten. De keuringsprocedure klopte niet, een onafhankelijk advies om het voertuig af te keuren, werd door het ministerie genegeerd.

Van Nieuwenhuizen: “Ik voel het als een diepe verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.”

Wat is uw verklaring dat het toch zo heeft kunnen misgaan?

“Iedereen was destijds in de ban van innovaties. Het was spannend, interessant en goed voor het milieu. Dat moest vooral worden gestimuleerd.”

Ook door kabinet en Kamer dus.

“Ja, zeker. Toen de Segway werd geïntroduceerd was er geen enkele politieke partij die daar tegen was. De collectieve gedachte was: dit moeten we mogelijk maken. Nu kijken we daar iets anders naar.”

Regels werden gezien als belemmering, terwijl ze er zijn om de veiligheid te handhaven.

“Veiligheid en innovatie hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Ook de fabrikant is erbij gebaat dat een product zo veilig mogelijk is.”

Wat betekent dit rapport van de OVV voor het opnieuw toelaten van de stint tot de openbare weg?

“Er gelden nu al veel strengere eisen. Het veiligheidsniveau ligt inmiddels veel hoger. Het toezicht is goed geregeld. Er zijn destijds dingen fout gegaan op het ministerie, bijvoorbeeld dat de toestemming voor de stint kwam van ambtenaren op het ministerie. Dat moet veranderen, dat ben ik van harte eens met de Onderzoeksraad. Besluitvorming moet bij een onafhankelijke instantie komen te liggen, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Voordat dit officieel is geregeld, heb ik voor mezelf besloten dat ik nooit zal afwijken van eventuele negatieve adviezen.”

De Onderzoeksraad waarschuwt wel dat de geschiedenis zich kan herhalen. Er is opnieuw grote druk om de stint snel weer toe te laten.

“Ja, er zijn voortdurend oproepen om zo snel mogelijk groen licht te geven. Voor mij staat buiten kijf dat het voertuig veilig moet zijn. Als de RDW zegt ‘dit is niet goed genoeg’ neem ik dat één op één over. Het gevaar is dat een minister beïnvloed wordt door de Kamer. ‘Het is maar een klein dingetje, minister, hij moet nu echt de weg op, minister’. Dat risico is er, ik begrijp dat de Onderzoeksraad hier een punt van maakt. Maar ik ga echt niet afwijken van adviezen, noch van de RDW noch van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.”

Ben u nog verrast of geschrokken door de bevindingen van de OVV?

“Wat ik goed vind van het advies, is dat de raad bepleit dat we alle licht gemotoriseerde voertuigen integraal moeten bekijken, als één geheel, dus niet onderverdeeld in hokjes. De sint, bolderkar, elektrische step, scootmobiel; ze rijden allemaal samen op de openbare weg. Ik ga hier heel gemotiveerd mee aan de slag."

