Minister Van Nieuwenhuizen diep door het stof in debat over de stint

Diep door het stof ging minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur woensdagavond in een debat met de Tweede Kamer over de stint. Vier jonge kinderen verongelukten vorig jaar met het voertuig. De Kamer eiste opheldering over de vraag waarom de stint de weg op mocht zonder dat de veiligheid voldoende was getest. De oppositie drong daarbij aan op excuses van de minister.

Van Nieuwenhuizen was in haar reactie duidelijk geëmotioneerd. “Alsof er een paard op je borst staat”, zo omschreef ze hoe ze zich voelde. Kamerleden zagen grotendeels af van interrupties tijdens een geladen debat over de tragedie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde twee weken geleden een rapport over hoe het kon dat de stint niet aan de veiligheidseisen voldeed. Volgens de OVV ging in de besluiten over ‘bijzondere bromfietsen’, waaronder de stint valt, ‘innovatie boven veiligheid’. Ook voor nieuwe voertuigen die nu al de weg op mogen, moet de toestemming worden heroverwogen als er aanwijzingen zijn dat ze toch niet helemaal veilig zijn, vindt de OVV. “De conclusie van het onderzoek is hard en heel pijnlijk. Het spijt me heel erg”, aldus Van Nieuwenhuizen. Ze beloofde alle aanbevelingen van de OVV over te nemen.

Ruim een jaar geleden botste in Oss een stint met daarin vijf kinderen tussen de vier in elf jaar oud op een trein. De stint was op weg van een kinderdagverblijf naar een basisschool. De begeleidster die de stint bestuurde, kon het voertuig niet op tijd stoppen. Vier kinderen kwamen om. De begeleidster en een vijfde kind raakten zwaargewond.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, een partijgenoot van de minister, wees er in het debat op dat verschillende partijen in 2010 juist hadden aangedrongen op de toelating van nieuwe elektrische voertuigen. Toen vond de Kamer dat bijvoorbeeld de segway snel de weg op zou moeten kunnen. Dat leidde ertoe dat ‘bijzondere bromfietsen’ niet onder de strengere Europese richtlijnen vielen, maar door een versnelde nationale keuring konden.

Onvolledige informatie

De Kamer verzocht de minister ook om opheldering over de onvolledige informatie die door het ministerie was verstrekt. Zo was informatie over de te lange remweg van de stint al via een Wob-verzoek verkregen door de media. De Tweede Kamer was echter door de minister niet op de hoogte gesteld. Ook daar gaf Van Nieuwenhuizen toe fouten te hebben gemaakt. “Ik kan me daarover wel voor mijn hoofd slaan”, zei de minister.

Kamerleden reageerden tevreden op de reactie van de minister. “De excuses waren oprecht”, zei Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

