Minister Van Gennip: Sterkste schouders dragen wél de zwaarste energielasten

Het zijn de ‘gewone’ werkende Nederlanders met inkomens tussen de 22.000 en 50.000 euro die de grote klappen krijgen vanwege de snel stijgende kosten voor levensonderhoud. En voor deze groep doet het kabinet nog te weinig, vinden Kamerleden. Ze maken zich grote zorgen en dringen aan op meer hulp voor deze groep.

Ook het kabinet kijkt ‘zeker’ niet weg voor hun problemen, benadrukte minister Sigrid Kaag van financiën woensdag. Maar tegelijkertijd temperde ze de verwachtingen. “De maatregelen moeten wel betaalbaar blijven” en “we mogen de rekening niet bij toekomstige generaties neerleggen”, zei ze.

Want Nederland kan volgens de minister zomaar in ‘zwaar economisch weer’ belanden door de oorlog in Oekraïne. In het kabinet is inmiddels zelfs het ‘denken gestart’ over de mogelijkheid dat Nederland in een ‘rampscenario’ terechtkomt. Als de oorlog lang duurt of als de gaslevering uit Rusland stopt, dan wordt de crisis zo groot dat andere maatregelen nodig zijn. Maar zover is het nog niet.

Kabinet trekt ruim 6 miljard voor koopkracht extra uit

Voorlopig spreekt de politiek uitsluitend over koopkrachtmaatregelen voor 2022. In juni blikt het kabinet vooruit op volgend jaar. Dit jaar wordt er in totaal al 6,2 miljard euro uitgetrokken om de koopkrachtdaling van huishoudens te temperen, zegt minister Karien van Gennip van sociale zaken.

Zo komt er een extra uitkering van 800 euro voor de 850.000 huishoudens met een minimuminkomen, en gaat de belasting op energie en brandstof omlaag. De minister noemt het huidige pakket het meest realistisch, omdat het betaalbaar is, snel kan worden geregeld en goed uitvoerbaar is.

De sterkste schouders dragen nu de zwaarste lasten, benadrukte Van Gennip. Maar dat gelooft de oppositie niet. Uit onderzoek van Investico en Trouw bleek afgelopen zaterdag dat een derde van de belastingverlaging op brandstof en energie ten goede komt aan de twintig procent rijkste Nederlanders.

Minister Van Gennip: Laagste inkomens profiteren het meest

“Het klopt gewoon niet”, zei SP-kamerlid Mahir Alkaya. “Dat moet u maar eens aantonen”, stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Maar de minister hield vol. “Ik vind echt dat de laagste inkomens het meest worden gecompenseerd.” Zo ontvangen de laagste inkomens naast de belastingverlagingen ook nog eens 800 euro.

“Ik word steeds minder overtuigd van het pakketje dat door dit kabinet is gemaakt”, reageerde PvdA’er Henk Nijboer. GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver noemde de 800 euro voor de minima een ‘serieuze stap’. “Maar het geld gaat vooral naar de hoge inkomens, terwijl de schoonmaakster en de bouwvakker nu al 2000 euro extra voor energie moeten betalen en met dit pakket niet worden geholpen.”

Dat ontkende de minister. Ook deze groepen krijgen opgeteld 700 euro, zei Van Gennip. “Dat is nog steeds veel te weinig, maar dat heeft het kabinet niet eens door”, schamperde Klaver.

ChristenUnie en D66 willen dat een grotere groep huishoudens de 800 euro krijgt. Het gaat dan om huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Dat is slecht uitvoerbaar en er is geen geld voor, zei de minister.

De maatregel is nu al moeilijk uit te voeren, constateert ze. Gemeenten hebben in hun kaartenbak slechts 350.000 van de 850.000 huishoudens zitten die op het minimum leven. Die andere 500.000 huishoudens moeten zichzelf straks bij de gemeente melden, om het extra geld te krijgen. Of ze dat gaan doen, is niet zeker.

Gemeenten zijn ook nog niet begonnen met uitkeren, ondanks een oproep van het kabinet hiertoe. Ze vinden de regeling niet helder. Daar moet het kabinet snel duidelijkheid over geven, vindt de Kamer. Volgende week praten Kamer en kabinet verder.

Lees ook:

Vooral rijke Nederlanders gaan profiteren van energie- en brandstofkorting

De hoogste inkomens profiteren het meest van de belastingverlagingen op brandstof en energie. Die voert het kabinet door als compensatie voor de sterke prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne.