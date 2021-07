Minister Slob: ‘Ik was verkeerd geïnformeerd over documentaire Kaag’

Minister Arie Slob van Media zegt verkeerd te zijn geïnformeerd over de betrokkenheid van D66 bij de documentaire ‘Van Beiroet tot Binnenhof’ over partijleider Sigrid Kaag. “Alles overziend (...) moet ik vaststellen dat er wel sprake is geweest van betrokkenheid van D66 bij de totstandkoming van de documentaire", schrijft hij in een vrijdagavond gepubliceerde Kamerbrief. “Ik stel vast dat de VPRO mij hierover destijds niet volledig heeft geïnformeerd heeft.”

Op 10 december, nog voor de documentaire werd uitgezonden, stelde PVV-Kamerlid Martin Bosma vragen over de documentaire. Bosma noemde de documentaire ‘een reclamespot’ en beklaagde zich over het feit dat de film anderhalve maand voor de Tweede Kamerverkiezingen werd uitgezonden. Herinnert u zich de documentaire Jesse, die vlak voor de verkiezingen door de NPO zou worden uitgezonden, maar op het laatste moment werd teruggetrokken, memoreerde Bosma de minister ook.

Anders dan bij de documentaire Jesse - de documentairemaker was een jaar in dienst geweest bij GroenLinks - bestond er bij de film over Sigrid Kaag geen twijfel over de onafhankelijkheid van de maker. Er was hier sprake van een onafhankelijke documentairemaker, reageerde minister Slob. “D66 heeft geen betrokkenheid of invloed gehad op de documentaire", schreef Slob ook naar de Kamer in reactie op de Kamervragen.

Weldegelijk bemoeienis

Die zin was te stellig geformuleerd, zegt hij nu op basis van de documenten die vrij zijn gekomen na een wob-verzoek van weblog Geenstijl. Daaruit blijkt dat het campagneteam van D66 zich wel degelijk bemoeide met de totstandkoming van de documentaire. Ook ambtenaren van het ministerie van buitenlandse zaken wilden wijzigingen doorgevoerd zien. Zo kwamen de idealen van Kaag onvoldoende aan bod, vreesde het campagneteam een heuse gordelgate omdat de D66-partijleider zonder gordel om in de auto zat en gaf de VPRO gehoor aan de oproep van ambtenaren om scènes te verwijderen waarin Kaag moties ‘afzeikt’.

De VPRO, die minister Slob destijds had verzekerd er geen bemoeienis was van D66, blijft achter haar standpunt staan. Inmiddels doet de publieke omroep zelf ook onderzoek naar de kwestie, schrijft Slob. Of de omroep de mediawet heeft geschonden door de inmenging van D66 en de ambtenaren van buitenlandse zaken toe te laten, laat de minister in het midden. “Het Commissariaat voor de Media is als onafhankelijk toezichthouder de aangewezen partij om te onderzoeken of de totstandkoming van de documentaire in strijd is met de Mediawet.” Of dat onderzoek er komt, is niet aan hem, zegt Slob ook. “Het Commissariaat bepaalt zelf of zij in deze specifieke casus overgaat tot het doen van een onderzoek. Ik heb als minister voor media geen wettelijke bevoegdheid om daar opdracht toe te geven.”

Lees ook:

D66 bemoeide zich volop met Kaag-documentaire en liet scènes verwijderen

De VPRO-documentaire over Sigrid Kaag krijgt een flinke staart: de minister informeerde de Kamer verkeerd over bemoeienis van D66 en ambtenaren met de film.