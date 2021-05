Minister Ollongren over onderzoek homo’s: ‘Dit laat zien dat de juiste wetten niet genoeg zijn’

Homoseksuelen maakten in het verleden minder kans op een baan bij de overheid dan heteroseksuelen. Die conclusie trekt het Verwey-Jonker Instituut in een rapport dat het dinsdagochtend aanbood aan minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken (D66). “Ik kan niet anders dan zeggen dat de overheid in die periode ernstig tekort is geschoten”, reageert de minister.

Wat betekent die conclusie?

“Dat is altijd de vraag: hoe verbind je het verleden met het heden? Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat dit onderzoek er ligt. Het Verwey-Jonker Instituut heeft zeer degelijk werk geleverd. Er is veel verbeterd sinds de periode waarnaar onderzoek is gedaan (1945 tot 1971 red.). Ik ben blij dat ik in Nederland leef, zeg ik ook als lesbienne. Maar we zijn er nog niet, we weten dat lhbti’ers het op veel vlakken nog steeds moeilijk hebben. Mensen worden nog steeds gediscrimineerd, en niet alleen wegens hun seksuele voorkeur.”

“Daarom gaan we in de Grondwet nog specifieker omschrijven dat discriminatie wegens seksuele gerichtheid verboden is. Daar zijn we mee bezig. Ook komt er een Nationaal coördinator racisme en discriminatie en een staatscommissie die de overheid gaat adviseren over discriminatie. Daarmee zetten we een stap voorwaarts. Discriminatie is al verboden maar straks kunnen we nog beter in de gaten houden of het niet toch gebeurt. We doen als overheid een extra inspanning en stellen een norm.”

En wat betreft de mensen die in het verleden benadeeld zijn? Hebben zij excuses verdiend?

“Ik heb het onderzoek niet laten uitvoeren met dat in het achterhoofd. Het was geen beleid om homo's en lesbiennes te discrimineren. Maar het gebeurde wel. Het rapport laat heel mooi zien hoe iets dat geen beleid is, toch gebeurt. Het is goed dat we beter begrijpen en weten hoe dat werkt.”

Wat heeft u verrast of verbaasd aan de conclusies van het onderzoek?

“Wat voor mij wel een eyeopener was, is dat begrip ‘emotionele arbeid’; dat homo's harder moesten werken om aan de norm te voldoen of ‘er in te passen’ dan hetero's. Ik vind het een mooie term, daaruit wordt zo duidelijk dat mensen echt gebukt gaan onder iets, dat ze zich in allerlei bochten moeten wringen. Ik realiseer me dat mensen dat nu nog moeten doen. Het is wel anders dan vroeger natuurlijk, nu is discriminatie verboden. Maar we weten uit allerlei onderzoeken dat het nog steeds gebeurt.

Wat het onderzoek duidelijk maakt, is dat de juiste wet- en regelgeving niet genoeg is. Je moet een norm stellen en als overheid mag je dat best doen. Discriminatie mag niet, en nu komt het er op aan dat wij elkaar daar op aanspreken.”

Overheid wilde liever geen homoseksuele ambtenaar

Wie met de ogen van nu kijkt naar het verleden moet concluderen: de overheid discrimineerde homo’s en lesbiennes.