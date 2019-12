Minister Kaag: eenzaamheid is een schrijnend maatschappelijk probleem

Nederland is zo gericht op ‘het vergaren en tonen van materiële welvaart en succes’ dat arme Nederlanders en ook ouderen ‘door de samenleving worden afgeschreven en naar de randen van het bestel verwezen’, zegt minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel. Zij waarschuwt dat ‘schrikbarend veel mensen in ons land alleen zijn’, vooral armen en ouderen.

De D66-politica, zelf katholiek, roept daarbij op om als land vanuit christelijke waarden te handelen. “Het is de plicht van een samenleving om juist voor deze mensen te zorgen”, zei de D66-minister zondag in Amsterdam. Kaag hield daar in de Singelkerk de zogeheten ‘Preek van de Leek’, waarbij politici, schrijvers of andere gasten worden uitgenodigd om op de preekstoel te klimmen.

De minister wijst eenzaamheid aan als een van de schrijnendste maatschappelijke problemen in Nederland. De hoge verwachtingen die de norm zijn in de samenleving, leiden er volgens haar toe dat ‘wij degenen die niet voldoen aan die hoge eisen anders behandelen dan anderen. We duwen hen weg naar de marges’.

‘Omhelzing door de gemeenschap’

Nederland is mede door de komst van de smartphone een harder land geworden, waar onderlinge communicatie tussen mensen snel en oppervlakkig is, vindt Kaag. “Wij verwachten nu vaker succesverhalen van elkaar te horen, tot op het punt dat wij diegenen die niet aan de succesverwachting voldoen uit ons leven laten drijven.” Eenzaamheid is het gevolg, stelt Kaag. “En dat lijkt onevenredig te vallen op diegenen die afhankelijk en hulpbehoevend zijn”.

De minister zegt in de preek dat zij zelf bij terugkeer naar Nederland, na haar tijd als VN-diplomaat, zelf ook eenzaam is geweest, maar kon terugvallen op een stevig netwerk. “Iedereen heeft anderen nodig. Geen mens kan op zichzelf bestaan.” Kaag bepleit dat er meer werk wordt gemaakt van ‘de omhelzing door de gemeenschap, de verbinding tussen mensen onderling’.

Eenzaamheid is in de politiek een nieuw thema, waar ook minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) eerder al aandacht voor vroeg. Het kabinet stelt tot en met 2021 26 miljoen beschikbaar voor bestrijding van eenzaamheid. Veertig organisaties in het land komen met speciale projecten voor met name ouderen, zoals samen eten, seniorenvoetbal of theaterbezoek.

