Minister Jetten wijst uiterlijk begin december voorkeurslocaties nieuwe kerncentrales aan

Minister Rob Jetten van klimaat en energie maakt uiterlijk begin december voorkeurslocaties bekend voor twee nieuwe kerncentrales. Een deel van de Tweede Kamer wil dat de minister haast maakt bij het uitwerken van de plannen en knopen doorhakt. Maar Jetten vraagt om meer geduld. “Ik doe wat ik kan, maar wil geen stappen overslaan. Daar krijgen we later spijt van.”

De minister voert op dit moment gesprekken met regio’s die geïnteresseerd zijn in kerncentrales, daarop baseert hij de voorkeurslocaties. Zeeland en Brabant hebben al laten weten belangstelling te hebben. Jetten attendeerde de Kamer erop dat dit niet betekent dat de centrales er komen. Dat moet later blijken wanneer de minister duidelijkheid biedt over de financiering.

Rechtse partijen hebben haast, linkse partijen zijn tegen

Meerdere partijen onderstreepten donderdag dat de oorlog in Oekraïne het belang van een onafhankelijke energievoorziening benadrukt. Met name de rechtse partijen staan positief tegenover kerncentrales en willen dat ze zo snel mogelijk gebouwd worden. “Het is harder nodig dan ooit”, zei VVD-Kamerlid Silvio Erkens. PVV-Kamerlid Alexander Kops: “Het is een betrouwbare en constante vorm van energie”.

De VVD en het CDA riepen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het kabinet al op om met een versnellingsplan rondom kernenergie te komen. Hun ongeduld werd ook tijdens dit debat weer duidelijk. De VVD presenteerde een dag eerder een eigen stappenplan om zo snel mogelijk kerncentrales te bouwen. Erkens: “Ik hoop dat de minister ons plan betrekt bij zijn eigen plannen”.

Maar niet alle partijen zijn enthousiast over de komst van kerncentrales. Vooral de linkse partijen zijn er faliekant op tegen. Zij maken zich zorgen over de kosten, veiligheid en het kernafval waarvoor nog geen oplossing is. “Kernenergie is niet meer dan een roekeloze rechtse lobby”, zei Lammert van Raan, Kamerlid van de Partij voor de Dieren. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: “We moeten toekomstige generaties niet opzadelen met keuzes die we nu maken en waarvoor we geen oplossingen hebben”.

De kosten en de duur van de bouw

Volgens Kröger zijn kerncentrales niet nodig voor een stabiel en duurzaam energiesysteem. “Kernenergie wordt steeds duurder, terwijl zon- en windenergie steeds goedkoper wordt.” Ook Joris Thijssen van de PvdA benadrukte dit.

Over die kosten maakt coalitiepartij D66 zich ook zorgen. Kamerlid Raoul Boucke vroeg zich hardop af of de vijf miljard euro die in het coalitieakkoord opgenomen staat voor de bouw van kerncentrales wel voldoende is. “Er is veel onduidelijkheid over de precieze kosten. Hoeveel overheidssteun is er nodig?”. Thijssen wilde van hem weten of de bouw van kerncentrales van de baan is wanneer ze meer gaan kosten. Boucke wilde daar geen antwoord op geven, maar benadrukte absoluut geen ‘blanco cheque’ aan het kabinet uit te schrijven.

Tegenstanders wezen erop dat het bouwen van kerncentrales veel tijd in beslag neemt. “Als het meezit, werken ze in 2035. Ze gaan dus niks meer doen voor de klimaatdoelen van 2035”, aldus Thijssen. Daarop antwoordden de voorstanders weer dat het gaat om het toekomstperspectief: het doel om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn. “Als we echt de klimaatdoelen willen halen, kunnen we kernenergie niet uitsluiten. Als we dat doen, nemen we een gok met het klimaat”, zei CDA-Kamerlid Henri Bontenbal.

