Minister Jetten kan op steun van Tweede Kamer rekenen voor zijn klimaatambities

Klimaatminister Rob Jetten neemt zijn rol niet licht op. Hij ziet het tegengaan van klimaatverandering als “de uitdaging van onze generatie politici. Wij willen de planeet leefbaar doorgeven en in een fijn en schoon land leven.”

Jetten voerde woensdag zijn eerste grote Kamerdebat als minister voor klimaat en energie. En hij weet zich daarbij gesteund door een ruime meerderheid in de Kamer. Dat was vorige kabinetsperiodes nog wel eens anders.

De linkse oppositie en Jettens eigen D66 twijfelden nooit aan het belang van stevig klimaatbeleid. Inmiddels steunen ook coalitiepartijen VVD en CDA zonder aarzelen de hogere klimaatambities. Rutte IV streeft naar minimaal 55, en zo mogelijk 60 procent CO2-reductie in 2030. Dat is fors hoger dan de 49 procent van Rutte III. Jetten: “Het vorige kabinet heeft een been bijgetrokken als gaat om het klimaatbeleid, het heeft het (door de rechter opgelegde, red.) Urgendadoel ook met de hakken over de sloot gehaald. Nu wacht ons een echt grote stap.”

Jetten heeft geen tijd te verliezen. Voor de benodigde omslag moet een veelvoud aan wetten door het parlement geloodst worden. De energie-infrastructuur moet met spoed versterkt worden, en hij moet plannen maken voor de besteding van zijn klimaatfonds van 35 miljard euro. Bovendien willen bedrijven, die zich moeten aanpassen vanwege de voorgenomen ‘groene industriepolitiek’, snel duidelijkheid over hun toekomst.

Compensatie voor wie de energierekening niet meer kan betalen

Jetten had de Kamer ook een en ander uit te leggen. Wat bedoelde hij precies, met zijn opmerking in NRC dat hij de term ‘haalbaar en betaalbaar’ nooit meer wilde horen? JA21-Kamerlid Joost Eerdmans: “Volgens de minister kan beleid dus nutteloos zijn en daarbij ook nog eens onbetaalbaar”.

Dat was niet wat hij had bedoeld, verduidelijkte Jetten. “Die slogan wordt vaak gebruikt om dingen niet te hoeven doen, het verduurzamen van de luchtvaart bijvoorbeeld. Terwijl wij ons dat niet kunnen veroorloven, in het tempo waarin klimaatverandering plaatsvindt.” In plaats daarvan wil hij vooral benadrukken dat vergroening ook economische groei kan betekenen. “En iedereen moet kunnen meekomen. Ik wil meer oog voor de mensen die geraakt worden.”

Spoedig wacht hem hiervoor een eerste test. De Kamer wil extra compensatie voor mensen die door de geëxplodeerde gasprijzen hun energierekening niet kunnen betalen. Net als minister Sigrid Kaag van financiën eerder, zegt Jetten binnenkort de precieze koopkrachtcijfers te bekijken. Een compensatie moet ditmaal uitsluitend terechtkomen bij mensen die het nodig hebben, vindt hij, niet bij rijke huishoudens. Ook wil hij onderzoeken of de forse winsten die olie- en gasbedrijven nu boeken, via een extra belasting ten goede kunnen komen aan deze groep.

Kan Jetten andere ministers terugfluiten?

ChristenUnie en GroenLinks willen weten wat de ‘doorzettingsmacht’ van de minister precies inhoudt. Kan hij plannen van andere ministers tegenhouden, als die niet in lijn zijn met de klimaatambities ? En had hij dan minister Hugo de Jonge van ruimtelijke ordening niet terug moeten fluiten, toen die laatst liet weten dat hij de energieslurpende datacenters bij Zeewolde en Hollands Kroon niet tegen wil houden?

Volgens Jetten gaat het kabinet juist zeer kritisch kijken naar de datacenters. En: “In het kabinet is afgesproken dat ik aan de rem kan trekken als het niet goed gaat. Tot nu toe ben ik onder de indruk van het enthousiasme waarmee andere departementen met klimaat aan de gang gaan. Ik hoop niet dat ik vaak op mijn strepen moet staan.”

