Minister Hugo de Jonge is te druk met corona en draagt een aantal taken over

Het takenpakket van minister van volksgezondheid, welzijn en sport, Hugo de Jonge, wordt verlicht. Dat is vrijdagmiddag in de ministerraad besloten. Vanwege de drukte door het coronavirus zag de minister zich genoodzaakt enkele van zijn gebruikelijke taken over te dragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid, welzijn en sport) en minister van medische zorg en sport, Tamara van Ark.

“We hebben ons schrap te zetten voor een tweede golf”, zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad. “Dat betekent dat mijn volle aandacht ook de komende tijd weer zal uitgaan naar het coronavirus.” Om te voorkomen dat andere belangrijke dossiers daaronder lijden, draagt hij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg voorlopig over aan Blokhuis en houdt Van Ark zich vanaf nu bezig met de gehandicaptenzorg. De ouderenzorg blijft wel in het takenpakket van De Jonge.

Minister De Jonge werd half maart verantwoordelijk voor de Nederlandse corona-aanpak, nadat een oververmoeide Bruno Bruins, toen nog minister voor medische zorg, in de Tweede Kamer in elkaar was gezakt. De extra taken die De Jonge kreeg, kwamen bovenop zijn gebruikelijke werkzaamheden. Ook nadat eerst Martin van Rijn en later Tamara van Ark de andere taken van Bruins hadden overgenomen, bleef De Jonge verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus.

De afgelopen weken werd door Kamerleden en pers vaak opgemerkt dat Hugo de Jonge, behalve minister en vicepremier inmiddels ook lijsttrekker van het CDA, er moe uitzag. “Het was een aantal banen tegelijk”, zei hij zelf vrijdag ook. “Een dag heeft maar 24 uur. De dagen werden wel erg lang,en de nachten erg kort. Dat had kunnen betekenen dat een aantal onderwerpen uit de portefeuille onvoldoende aandacht zou krijgen. De gehandicaptenzorg en de jeugdzorg verdienen net zoveel aandacht als de aanpak van de coronacrisis. Dat is de reden dat ik mijn collega’s heb gevraagd te helpen.”

Lees ook:

Hugo de Jonge, de goedgehumeurde prediker van het zorgzame midden

De nieuwe leider van het CDA heet Hugo de Jonge. Met een krappe zege op zijn tegenstrever Pieter Omtzigt heeft hij de lijsttrekkersverkiezing gewonnen om het partijleiderschap. De opkomst was 66,7 procent. Het verschil: 258 stemmen, oftewel, 50,7 tegen 49,3 procent.