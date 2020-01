Minister Hoekstra laat uitzoeken of op het ministerie bewijzen zijn verdwenen

De toeslagenaffaire werd aan het rollen gebracht door onthullingen van Trouw en ‘RTL Nieuws’. Honderden, mogelijk duizenden ouders raakten in financiële problemen, omdat de Belastingdienst hen als fraudeur zag – in de meeste gevallen ten onrechte. Ook kregen ze niet de toeslagen waarop ze wel recht hadden.

Dat er mogelijk stukken zijn verdwenen op het ministerie, kwam aan het licht toen de dossiers die ouders opvroegen niet volledig bleken. Bewijsstukken voor hun recht op toeslag en bezwaarschriften die zij wél hadden opgestuurd of ingediend, zaten er niet tussen.

De minister schrijft aan de Kamer dat hij tot nu toe “geen indicatie heeft dat stukken of bezwaarschriften bewust zijn kwijtgemaakt of vernietigd.” Toch is Hoekstra “van mening dat de aanhoudende signalen van burgers en de media dienen te worden onderzocht.” De onafhankelijke auditdienst van het Rijk gaat het onderzoek waarschijnlijk uitvoeren.

In twaalf zaken hebben ouders hun dossier ontvangen

Hoekstra meldde de Kamer ook dat deze week in twaalf zaken de ouders hun dossier hebben ontvangen, met begeleidende uitleg. Eén ouderpaar moet langer wachten, omdat hun dossier ‘zeer complex’ is.

Eerder deze week meldde de minister op aandringen van de Kamer dat hij extern laat onderzoeken of ambtenaren van de Belastingdienst echt geen strafbare feiten hebben gepleegd in de toeslagenaffaire. Ook wordt bekeken of zaken misschien aan het Openbaar Ministerie moeten worden voorgelegd.

De Kamer gaat binnenkort met Hoekstra in debat over de reorgani­satie van de Belastingdienst. Het kabinet wil twee staatssecretarissen in plaats van één. Eentje gaat de Belastingdienst leiden en de ander gaat over de Toeslagen en Douane, die worden ondergebracht in een aparte afdeling. Het antwoord op de vraag wie deze vacatures gaan vullen worden, laat nog even op zich wachten.