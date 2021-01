Minister Hoekstra is optimistisch, maar het kabinet wacht het OMT-advies af voor heropening basisscholen

Het kabinet wil dolgraag de basisscholen heropenen op 9 februari, maar demissionair premier Mark Rutte wil nog niet op de zaken vooruitlopen. Hij wil zondag eerst van het OMT horen of dit besluit verantwoord is.

Dat zei de minister-president vrijdag na afloop van de ministerraad. Volgens Rutte doet het sluiten van basisscholen ‘het meest pijn’. “Maar eerst moeten we nu weten wat het nieuwe Britse virus doet bij jonge kinderen en dat horen we zondag.”

Minister Hoekstra van financiën toonde zich na afloop van de ministerraad een stuk optimistischer dan Rutte. Hij acht de de kans groot dat het gaat lukken. De demissionaire CDA-minister stelde dat er “iets heel raars” moet gebeuren willen de basisscholen niet opengaan in de tweede week van februari. Andere ministers waren een stuk voorzichtiger. De druk op het kabinet om basisscholen te laten opengaan is groot. De achterstanden die jongeren oplopen zijn dit schooljaar al niet meer in te halen, zo werd onlangs bekend. En ook de psychische nood onder kinderen neemt fors toe.

Een ander probleem waar Rutte ‘buikpijn’ van krijgt, is de toenemende zorg over de toereikendheid van vaccins in Europa. Diverse fabrikanten blijken niet voldoende vaccins te kunnen leveren, waardoor de hele vaccinatie vertraging gaat oplopen. De Europese Commissie is deze week in een strijd beland met farmabedrijf AstraZeneca, dat plots aankondigde 60 procent minder te kunnen leveren door productieproblemen. Brussel reageerde woedend, vooral toen de commissie erachter kwam dat Groot-Brittannië wel voldoende vaccins geleverd kreeg. Rutte wilde zich hierover niet politiek uitlaten, omdat hij er zelf onvoldoende zicht op heeft. Maar het probleem is volgens hem wel heel groot.

Dat Nederland nog steeds achterloopt met vaccineren is een ‘fout’ die het kabinet zichzelf aantrekt. Volgens Rutte heeft het kabinet de GGD’s hierover te laat ingeseind. Tegelijkertijd verklaarde hij ervan overtuigd te zijn dat die achterstand de komende weken wordt ingelopen. “Dat komt wel goed”, zei Rutte. “Maar wat ons echt zorgen baart, is dat we dan pas twee procent van de bevolking hebben ingeënt en er nog 98 procent moet worden ingeënt. Hoe gaan we dat doen, als er onvoldoende vaccins zijn?”

