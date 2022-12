Minister Hoekstra erkent dat hulp aan Syrische rebellen riskant was

Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken geeft toe dat het hulpprogramma aan Syrische rebellen ‘niet zonder risico’ was. Hij reageert daarmee op het onderzoeksrapport van de commissie-Cammaert, dat vrijdagochtend openbaar werd.

Volgens Hoekstra gaf het toenmalige kabinet gehoor aan de brede wens in de maatschappij om niet passief toe te kijken bij het bloedvergieten in Syrië. Maar de situatie ter plekke was onoverzichtelijk. “In die weerbarstige context moet je soms moeilijke beslissingen maken op basis van inderdaad incomplete informatie. Dat is niet zonder risico.”

De commissie onder leiding van generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet het hulpprogramma (2015-2018) heeft opgezet en uitgevoerd, maar heeft niet kunnen aantonen dat het aan gematigde rebellen geleverde ‘niet dodelijke’ materiaal (onder meer pick-uptrucks en satellietapparatuur) in handen is gevallen van ‘jihadisten of terroristen’. Niemand bij Buitenlandse Zaken had er echter zicht op of dit al dan niet gebeurde.

‘Het onderzoek liegt er niet om’

Bovendien is de Tweede Kamer volgens de onderzoekscommissie grotendeels verstoken gebleven van vitale informatie, met als argument dat de operatie staatsgeheim was. De informatie die het kabinet wél aan de Kamer verstrekte, gaf een ‘illusie van controle’.

De eerste kritische reactie vanuit de Kamer komt van Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. “Het onderzoek over Nederlandse steun aan de Syrische oppositie onderstreept wat de SP en diverse media al eerder zeiden: de Kamer is voorgelogen”, aldus Van Dijk. “Het onderzoek liegt er niet om, dus het minste wat Hoekstra kan doen, is excuses aanbieden. Als de regering de Kamer eerlijk had geïnformeerd, was dit steunprogramma er nooit gekomen.”

Het onafhankelijke onderzoek is er gekomen na publicaties van Trouw en Nieuwsuur vanaf 2018 en druk vanuit de Tweede Kamer. In november 2020 onthulden Trouw en Nieuwsuur ook dat premier Rutte zich persoonlijk heeft ingespannen om het onderzoek tegen te houden. Volgens hem zou dat externe graafwerk de bondgenoten van Nederland in de problemen kunnen brengen. Bovendien zouden de onderzoekers volgens hem ‘niets nieuws’ vinden over het steunprogramma.

Naar verwachting reageert Rutte later vandaag op het rapport.

