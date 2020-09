Minister Grapperhaus betuigt opnieuw spijt over het overtreden van de coronaregels bij zijn huwelijk

Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman. “Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan.” Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus. Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid.

Nieuwe foto’s van zijn bruiloft laten zien dat niet alleen zijn gasten geen afstand houden, maar ook hijzelf zich meermalen niet aan de coronaregels houdt. De Tweede Kamer debatteert woensdagavond over de corona-aanpak. Dat debat gaat nu vooral over de positie van Grapperhaus. Of de nieuwe excuses van de minister genoeg zijn, is de vraag.

Op een foto omarmt Grapperhaus zijn nieuwe schoonmoeder

De reacties van oppositiepartijen zijn fel. SP-leider Lilian Marijnissen: “Dat is niet even een moment per ongeluk te dicht bij elkaar, zoals de verklaring was. Het is niet alleen zo dat anderen zich niet aan de regels houden; hij loopt zelf handen te schudden.” PVV-leider Geert Wilders vindt dat Grapperhaus “met de minuut ongeloofwaardiger” wordt.

De foto’s kwamen woensdagochtend weer via Shownieuws naar buiten. Op een foto omarmt Grapperhaus zijn nieuwe schoonmoeder, op een andere staat hij op de rug gezien te praten met iemand die een arm op zijn schouder legt. Dat lijkt op handenschudden, maar dat is niet te zien.

Het grootste probleem voor Grapperhaus is vooral de manier waarop hij zich vorige week verontschuldigde. Eerst ontkende hij schendingen van de coronaregels, net als zijn collega staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die het paar officieel trouwde (“Ik kan het weten, want ik was erbij”), Een dag later deed hij het voorkomen of hij ‘heel erg zijn best had gedaan’ en zijn gasten goed had geïnstrueerd, maar dat ‘niet aldoor en overal’ gelukt was. Het ging toen vooral over de familiefoto, waarop de gasten schouder aan schouder stonden. Grapperhaus en zijn bruid, Elsevier-journalist Liesbeth Wytzes, hadden niet meer dan de maximaal toegestane dertig gasten.

Grapperhaus moet voorlopig misschien even op stal blijven

Grapperhaus maakte excuses, net als Broekers-Knol , die geaccepteerd werden door premier Rutte en de rest van het kabinet. Of een nieuw sorry van de handhavingsminister nu genoeg is, is zeer de vraag. Grapperhaus is de minister van ‘wet en orde’, die straffe taal (“aso’s”) uitsloeg richting mensen die het niet zo nauw namen met afstand houden. Op de dag van zijn bruiloft beëindigden agenten in Haarlem nog een kinderfeestje waar te veel mensen waren.

Op straat heeft de bruiloft van Grapperhaus al gevolgen: boa’s houden hun bonboekje deze dagen op zak vanwege de ophef over de minister. Al eerder was er fel protest tegen de hoge coronaboetes, die vooral in de eerste maanden van de ‘intelligente lockdown’ zijn uitgedeeld.

In het beste geval zal het kabinet verder moeten met een minister van justitie die voorlopig even op stal moet blijven. Het is slecht voorstelbaar dat Grapperhaus bij een eventuele nieuwe uitbraak weer deelneemt aan persconferenties over nieuwe maatregelen. Een andere optie zou kunnen zijn dat minister Sander Dekker van rechtsbescherming (VVD) zijn corona-taken op het ministerie overneemt.

Desondanks had Grapperhaus tot nu toe krediet in de Tweede Kamer. Hij bracht rust op een ministerie dat lange tijd werd geplaagd door schandalen, ministers en staatssecretarissen die voortijdig aftraden. Die rust had als keerzijde dat de grote dossiers op zijn ministerie, zoals de strijd tegen ondermijning door criminaliteit, niet zichtbaar opschoten. De coalitiepartijen willen nog niet reageren, zij wachten eerst het debat af.

