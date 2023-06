Minister De Jonge wil dat verduurzaming geen rijkeluishobby blijft

Je huis isoleren, een warmtepomp plaatsen of zonnepanelen aanleggen wordt nog te vaak gezien als rijkeluishobby, constateert minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening). Dat is onwenselijk, meent de bewindsman: juist mensen met een kleiner inkomen hebben immers baat bij een lagere energierekening.

Volgens De Jonge ‘ziet iedereen inmiddels de noodzaak van verduurzaming’ – zowel in de politiek als daarbuiten. “Maar ik merk dat veel mensen aanhikken tegen de kosten. Die denken: ik zou wel willen, maar hoe moet ik dat betalen?”

Daarom moet klimaatbeleid hand in hand gaan met ‘klimaatrechtvaardigheid’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman wil enkele ‘succesvolle’ mogelijkheden voortzetten en uitbreiden. Op dit moment kunnen huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 48.525 euro bijvoorbeeld rentevrij geld lenen bij het Warmtefonds van de overheid. Vanwege ‘positieve eerste ervaringen’ gaat die grens nu omhoog naar 60.000 euro. Volgens een woordvoerder kunnen daardoor zo’n 2 miljoen Nederlanders rentevrij lenen voor verduurzamingsplannen.

Groene plannen, rode cijfers

Ook mensen die eigenlijk te krap bij kas zitten om überhaupt te lenen, komen volgens minister De Jonge in aanmerking voor het Warmtefonds. Onder de noemer ‘maandlasten naar draagkracht’ kunnen deze huishoudens renteloos tot 10.000 euro lenen, en hoeven ze alleen af te lossen als dat financieel lukt.

Het kabinet hoopt twijfelaars over te halen door te benadrukken dat verduurzaming niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. Toch zijn zulke maatregelen niet per definitie financieel aantrekkelijk. Uit een berekening van twee onderzoeksbureaus bleek onlangs dat vier op de tien huishoudens er mogelijk zelfs iets op achteruitgaat.

Vooral mensen met een (groot) koophuis of particuliere huurwoning lopen risico op rode cijfers. Overigens waren nog niet alle nieuwe maatregelen voor een ‘rechtvaardiger’ klimaatbeleid in de berekening meegenomen.

Dwingende maatregelen

Een eerlijke verdeling van lasten is echter van groot belang bij de klimaattransitie, benadrukken deskundigen. Minister De Jonge erkent dat verduurzaming ‘tot op heden echt iets van de voorhoede was’ – voor mensen met geld dus. “We moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is.”

Met tal van hulpmiddelen, subsidies en fondsen probeert het kabinet daaraan een slinger te geven. In de voorjaarsnota, een jaarlijkse update van de rijksbegroting, heeft het kabinet 900 miljoen euro extra uitgetrokken. “Klimaatrechtvaardigheid betekent dat we de lagere inkomens en middeninkomens extra ondersteunen en we wat meer vragen van huishoudens met sterke schouders”, schrijft De Jonge.

Verder komt het kabinet met een reeks verplichtingen voor verhuurders. Die mogen vanaf 2029 geen woningen meer aanbieden met een slecht energielabel. Vanaf volgend jaar hebben die labels bovendien invloed op de maximumhoogte van de huurprijs.

Piek ondanks dip

De aankondiging van extra maatregelen betekent volgens De Jonge niet dat het momenteel slecht gaat met de verduurzaming. Integendeel: vorig jaar gebruikten Nederlanders fors minder (15 procent) aardgas, werden ruim 100.000 warmtepompen geplaatst en maakten veel meer mensen gebruik van overheidshulp voor duurzame investeringen.

“De versnelling die we wilden is daadwerkelijk ingezet”, aldus De Jonge. En die lijn lijkt door te zetten. In het hele afgelopen jaar werden zo’n 80.000 woningen verduurzaamd met hulp van overheidssubsidie; in de eerste vier maanden van 2023 ligt dat aantal al op 90.000.

Zelfs de ronduit sombere cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) – dat vrijdag een forse, meerjarige dip in de woningbouw voorspelde – bevatte één lichtpuntje: de vergroening gaat als een trein. “Ik verwacht dat duurzaamheid komende twee jaar de enige groeimarkt is”, aldus EIB-directeur Taco van Hoek.

