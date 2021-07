Minister De Jonge weigert Wob-verzoeken afzonderlijk te behandelen en gaat in hoger beroep

Het ministerie van volksgezondheid gaat in beroep tegen een recente rechterlijke uitspraak, die de Wob-procedure van het ministerie kraakte. Het ministerie wil doorgaan met de praktijk waarbij het zelf momenten kiest om documenten over de corona-aanpak openbaar te maken, in plaats van individuele verzoeken één voor één af te handelen.

De Wob, Wet openbaarheid van bestuur, geeft burgers en journalisten de mogelijkheid om documenten van de overheid op te vragen. De overheid moet die dan binnen een gestelde termijn openbaar maken.

Tijdens de coronacrisis ontving het ministerie van volksgezondheid meer dan tweehonderd Wob-verzoeken. Demissionair minister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat zijn ministerie daardoor twee miljoen documenten inhoudelijk moet beoordelen. Omdat zijn ministerie ook druk bezig is de crisis te bestrijden, koos hij ervoor om de Wob-verzoeken niet één voor één te behandelen.

Minister op de vingers getikt

De rechtbanken in Midden-Nederland en Amsterdam hebben de minister eind juni en begin juli hiervoor op de vingers getikt. De minister moet de documenten spoedig en via de geëigende weg openbaar maken, op straffe van een dwangsom. De rechter erkent dat er door de coronacrisis bijzondere omstandigheden zijn, maar oordeelt dat de minister niet eindeloos de tijd kan nemen om de documenten openbaar te maken. Midden-Nederland stelt een verkorte termijn en een hogere dwangsom dan Amsterdam. Dat vindt De Jonge ‘niet haalbaar en niet redelijk’.

De minister gaat in beroep bij de Raad van State. Daarmee gaat hij ook in tegen de wens van de Tweede Kamer, die hem opriep de uitspraak na te komen. De Jonge: “De wens tot snelheid deel ik”. Hij wil verzoeken sneller afhandelen en duidelijker maken wanneer een beslissing wordt genomen over aanvragen. Het ministerie is begonnen met het aannemen van vijftig extra juristen om de documenten sneller openbaar te maken op de wijze die al eerder door het ministerie was ingezet. Dit kost tien miljoen euro. In totaal werken er straks tachtig juristen aan de Wob-verzoeken.

De minister blijft zich verzetten tegen afzonderlijke behandeling van alle Wob-verzoeken, omdat dan “per verzoek door het bestand van twee miljoen documenten moet worden gegaan”. Dat zou volgens hem leiden tot “vertraging en gefragmenteerde openbaarheid”.

Lees ook:

Over een radicale, maar loze belofte

Nog steeds besluiten ambtenaren om Wob-verzoeken niet of onvolledig te beantwoorden, omdat daar vanwege ‘de crisis’ geen tijd voor zou zijn.