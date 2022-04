Minister De Jonge moet met goede uitleg komen om Kamer tevreden te stellen en zijn hachje te redden

De Jonge moest zich donderdag in de Tweede Kamer verantwoorden voor zijn betrokkenheid met de mondkapjesdeal met de organisatie van Sywert van Lienden in het voorjaar van 2020. Het debat draait niet alleen om de vele miljoenen die Van Lienden uiteindelijk overhield aan de omstreden mondkapjesdeal van 100 miljoen euro. Wat de Kamer vooral steekt is het voortduren van ‘oude bestuurscultuur’, het gebrek aan openheid van de kant van de regering tegenover parlement.

Dat spitst zich toe op de aard van de bemoeienis van de voormalige minister van volksgezondheid. Pas woensdag gaf het ministerie van VWS alsnog honderden pagina’s appverkeer en berichten vrij waarom al veel langer was gevraagd, met name door de Volkskrant.

Daaruit bleek dat De Jonge zich veel nauwer met de deal heeft bemoeid dan hij eerst aan de Kamer had verteld. Daardoor kwam de deal uiteindelijk wel tot stand, tegen de adviezen van zijn eigen ambtenaren in, en de scepsis van zijn collega Martin van Rijn. Die was in het kabinet hoofdverantwoordelijk voor de inkoop van beschermingsmiddelen.

'De oude, verziekte bestuurscultuur’

“Dit is precies de oude verziekte bestuurscultuur”, vat GroenLinks-leider Jesse Klaver halverwege de morgen de gevoelens onder een groot deel van de oppositie samen. “Zoals we dat zagen in de toeslagenaffaire: de Tweede Kamer pas na veel treuzelen en traineren iets geven en als er via de media meer naar buiten komt alsnog sorry zeggen. En de coalitie die zegt ‘dat had beter gemoeten’. Strik erom en klaar.”

Vooral het CDA-fractie schaart zich vierkant achter haar minister. Kamerlid Joba van den Berg zegt begrip te hebben voor de omstandigheden van destijds. Bij de aanvang van de coronapandemie heerste er groot gebrek aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. De overheid begaf zich in deze internationale wildwestmarkt, maar kreeg intussen voortdurend kritiek van publicist Van Lienden. Hij spande zijn hele politieke netwerk voor zijn kar om de deal te krijgen, van prins Constantijn tot zijn CDA-contacten zoals Pieter Omtzigt (toen nog CDA-lid).

Volgens Van den Berg kwam de deal mede tot stand omdat Van Lienden dreigde dat hij anders een concurrerende organisatie zou opzetten, waarvan de inkopers van de overheid, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, last van zouden hebben. Ook was het volgens haar beter “tien miljoen te veel, dan één mondkapje te weinig te hebben”.

'Van binnen naar buiten pissen’

Ook De Jonge zelf vond dat Van Lienden, aldus het appverkeer, beter ‘van binnen naar buiten kon pissen’ dan andersom, daarmee een beroemd citaat van de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson citerend. In dit citaat en ook in de opmerking van De Jonge dat Van Lienden ‘geknuffeld’ moest worden door ambtenaren, valt misschien ook de stijl van premier Mark Rutte te herkennen, een bewonderaar van Johnson.

Niet helemaal duidelijk is of De Jonge op dat moment ook al wist dat Van Liendens hulporganisatie de deal helemaal niet belangeloos doet. Hij en zijn zakenpartners houden er miljoenen aan over.

Andere Kamerleden zoals Farid Azarkan van Denk noemen het aandringen en de voortdurende kritiek van Van Lienden, die in die dagen een geziene gast bij de talkshows is, ronduit chantage. Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat het CDA-Kamerlid Van den Berg haar controlerende taak verwaarloost en hij noemt haar verdediging van De Jonge een ‘schande’ voor de Kamer. “U kunt beter in vak K bij de regering gaan zitten.”

Coalitiepartijen: onderzoek afwachten

Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA tonen zich allemaal kritisch over het late informeren van de Kamer door De Jonge, maar willen eerst het onderzoek van Deloitte afwachten. Dat bureau is gevraagd om de hele gang van zaken in 2020 te onderzoeken, maar het onderzoek is nu al vertraagd, tot ergernis van de oppositie. Het wordt pas tegen de zomer verwacht. Eerder werd het onderzoek geplaagd door incidenten zoals het kwijtraken van notitieboekjes van een van de betrokkenen.

Een groot deel van de Kamer ergert zich aan de weigering van het kabinet om eerst een tijdlijn te verschaffen, met als excuus dat het onderzoek van Deloitte nog loopt. Nieuwe ergernis was er dat woensdag kennelijk wel documenten naar de Kamer kwamen, waaruit een soort van tijdlijn viel te reconstrueren. “Is dit omdat de positie van de minister nu in het geding is?”, wil de SP weten. GroenLinks noemt het ‘staatsrechtelijk absoluut onjuist’.

Onduidelijk is ook of Deloitte wel beschikt over de privémail van De Jonge. Onlangs bleek dat de minister hiermee communiceerde, tegen alle veiligheidswaarschuwingen en richtlijnen in. Zakelijke berichten op een privémailaccount vallen officieel wel onder de Wet openbaarheid bestuur (Wob) maar worden niet altijd opgevraagd in een wob-verzoek.

De Jonge en zijn collega Conny Helder, de huidige minister van langdurige zorg, begonnen vanaf half vier aan de beantwoording van de vragen.

