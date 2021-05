Minister De Jonge: ‘Alle seinen op groen om al op 5 juni te versoepelen’

Vanaf zaterdag 5 juni gaan musea, theaters, bioscopen en andere grote ‘doorstroomlocaties’ weer open. Voor de horeca betekent het hoogstwaarschijnlijk dat er binnen weer dertig gasten mogen komen, op vaste plaatsen en met reservering. Nieuw is dat het kabinet de regels voor cafés (de ‘natte horeca’) en restaurants het liefst gelijk wil trekken om handhaving makkelijker te maken. Ook mogen mensen dan weer vier in plaats van twee gasten ontvangen en worden de regels voor sporten verder verruimd.

“Alle seinen staan op groen voor eerder versoepelen dan 9 juni”, aldus minister Hugo de Jonge woensdag na het ministerieel crisisoverleg. “Wat moet stijgen, stijgt, wat moet dalen, daalt”, zei hij, doelend op de vaccinatiegraad en de besmettingscijfers. Vrijdag hakt de ministerraad de knoop door over de details, bijvoorbeeld over de optie van toegangstesten voor grotere horeca. Op grote schermen naar het EK voetbal kijken is er nog niet bij, waarschuwde justitieminister Ferd Grapperhaus echter.

‘De echte viruswaarheid’

Vrijdagavond is er om zeven uur een persconferentie van De Jonge en premier Rutte. Het kabinet versoepelt eerder dan het OMT eind vorige week adviseerde. Het OMT wilde vasthouden aan 9 juni. “De echte viruswaarheid is dat vaccineren werkt”, aldus De Jonge.

Over het vaccinatiepaspoort is in Europees verband nog een aantal knopen door te hakken. Mogelijk zal De Jonge er vrijdag meer uitleg aan de Kamer over geven. Lidstaten zijn er onderling nog niet over uit of een of twee prikken genoeg zijn voor een vaccinatiebewijs, over de geldigheidstermijn van een testuitslag, welke testen zijn toegestaan en welke gegevens precies worden opgeslagen. Het paspoort moet op 1 juli zijn ingevoerd, mogelijk kan het binnen Nederland al eerder worden gebruikt.

De Jonge wil zoveel mogelijk gelijk optrekken binnen de EU om verwarring te voorkomen. “Je wilt ook niet dat miljoenen Nederlanders weer op vakantie gaan en dan bij de grens naar hun huisarts of de GGD bellen als er iets niet klopt.”

Nederland is voorstander van twee prikken, ook omdat vooral jongeren hun tweede prik anders kunnen ‘vergeten’. De minister ziet wel dat landen in Zuid-Europa nu de deur wijd openzetten voor toeristen, maar het vaccinatiepaspoort is er ook voor het geval de pandemie weer opflakkert.

Volgens De Jonge is het ‘logisch’ dat de verplichte testen voor vakantiegangers gratis worden, zoals de Tweede Kamer wil, op het moment dat de EU twee prikken óf een test verplicht stelt. Maar daar is nog geen besluit over genomen.

