Minister Bijleveld stapt alsnog op vanwege de ontstane commotie. ‘Ik wilde doorgaan’

Tijdens de korte verklaring voor de pers, herhaalde Bijleveld dat zij zelf wilde doorgaan, ondanks de donderdag aangenomen motie van afkeuring tegen haar. Minister Kaag van buitenlandse zaken stapte wel op nadat de Kamer zijn afkeuring had uitgesproken.

Bijleveld: “Ik heb een eigen afweging gemaakt. Ik wilde doorgaan en de taak afmaken waar ik voor sta: voor de mannen en vrouwen in de frontlinie en de opdracht voltooien voor de tolken in Afghanistan die op ons rekenen om hen in veiligheid te brengen” Vanwege haar constatering “dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden” besloot zij toch af te treden.

Op het ministerie van defensie was Bijleveld niet alleen verantwoordelijk voor haar eigen portefeuille, maar ook die van Barbara Visser. Zij stapte eind vorige maand over naar het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Het CDA zal een opvolger zoeken voor Bijleveld. Tot die tijd neem minister van justitie Ferd Grapperhaus (ook CDA) haar taken waar.

Aan het vertrek van Bijleveld ging verwoed overleg tussen CDA-kopstukken vooraf. Partijleider Wopke Hoekstra verliet voortijdig de ministerraad om op het ministerie van defensie te overleggen. Volgens een ingewijde was partijvoorzitter Marnix van Rij ook aanwezig. Verscheidene kabinetsleden van het CDA schoven vrijdag helemaal niet aan bij het wekelijkse ministersoverleg. Hoekstra ging al snel weg, en kwam pas een uur later terug. Hij wilde de pers niet te woord staan.

Richard van Zwol, een partijprominent die recent een rapport schreef over de koers van het CDA, arriveerde aan het begin van de middag bij het partijkantoor van het CDA in Den Haag.

Bijleveld kreeg al eerder flinke kritiek van de Tweede Kamer tijdens debatten over het bombardement in Hawija, maar ook toen bleef ze aan. Het afgelopen halfjaar adviseerde de demissionaire bewindsvrouw de CDA-top na het verkiezingsverlies en de crisis in de partij.

