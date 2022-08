Minderjarige alleenreizende asielzoekers moeten voortaan naar opvang voor volwassenen

Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg dinsdag aan de Tweede Kamer. Onder normale omstandigheden worden tieners die alleen in Nederland aankomen opgevangen op speciale locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers).

Maar omdat er te weinig van die speciale locaties zijn, blijven de tieners nu vastzitten in de opvang voor amv’ers in Ter Apel. Die raakt zo vol dat het er onveilig en onleefbaar dreigt te worden, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. Kinderen onder 15 jaar gaan naar gastgezinnen.

Het tekort aan plekken voor alleenreizende kinderen wordt niet alleen veroorzaakt door de algehele crisis in de asielopvang, waar al meer dan een jaar te weinig beden zijn. Het aantal amv’ers is het afgelopen jaar ook spectaculair toegenomen. In de eerste helft van 2022 vroegen 1262 amv’ers om asiel, terwijl dat er in de jaren voor de coronapandemie altijd rond de duizend waren in een heel jaar.

Niet blij met het besluit van de staatssecretaris

Het Nidos, dat verantwoordelijk is voor de jongeren en de voogdij over hen heeft, is niet blij met dit besluit van de staatssecretaris. De organisatie zegt dat het haar taak niet kan uitvoeren als de tieners in asielzoekerscentra wonen tussen volwassenen en gezinnen.

Van der Burg schrijft dat hij dit standpunt ‘erkent’ maar wijst er ook op dat het alternatief, ‘te weten deze amv’s onder de huidige omstandigheden op blijven vangen in overvolle (...) locaties, onwenselijker is’.

Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) waarschuwde in maart al dat amv’ers vanwege de problemen met hun opvang niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

