Minderheidskabinet van de baan, Remkes onderzoekt extraparlementaire variant

“De uitvoering van mijn opdracht is bemoeilijkt, maar niet afgerond”, schrijft hij in zijn brief. Remkes voert met zijn uitnodiging de druk op. Deze week moet er een soort doorbraak komen. “Ons land heeft met grote urgentie een nieuw kabinet nodig en”, zo schrijf Remkes in zijn uitnodiging aan de partijen, “gelet op het tijdsverloop sinds de verkiezingen op 17 maart jl., is nu echt het moment aangebroken dat de fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden daartoe hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

In zijn brief beschrijft hij welke varianten zijn afgevallen. Maandagavond laat zei de informateur op de stoep van het Haagse Logement al dat “we niet teruggaan naar de varianten die onder mijn voorganger (Mariëtte Hamer – red.) hebben gecirculeerd.” Dat ging om traditionele meerderheidskabinetten. Remkes zelf concludeerde na zijn heisessie twee weken geleden en de marathonsessie van maandag dat ook een traditioneel minderheidskabinet (uit VVD, D66 en CDA) niet mogelijk is gebleken.

‘Genoeg creatieve varianten’

Volgens Remkes zijn er ‘nog genoeg creatieve varianten’ denkbaar, zei hij maandag. In zijn brief noemt hij de extraparlementaire variant. De ministers maken zelf afspraken op hoofdlijnen, en er is geen strak en dichtgeplamuurd regeerakkoord waaraan de coalitiepartners in de Tweede Kamer zich moeten houden. Dat zou passen bij het eerdere advies van oud-informateur Tjeenk Willink om het regeerakkoord zo dun mogelijk te houden. Ook Remkes is daar voorstander van.

Extra-parlementair kabinet, wat is dat? In Nederland is het gebruikelijk dat de partijen die samen in een kabinet gaan zitten, een nauwe band hebben met hun eigen fracties in de Tweede Kamer. De fractievoorzitters spelen een grote rol in de formatie en zijn als coalitiepartners dan gebonden aan de (strakke) afspraken in het regeerakkoord. Dat heet een parlementair kabinet, zoals de afgelopen kabinetten Rutte. Bij een extra-parlementair kabinet is deze band veel losser. De ministers kunnen wel afkomstig zijn uit een politieke partij, maar hun fracties in de Tweede Kamer hebben zich niet gebonden aan een stapel afspraken. In theorie vergroot dat de kracht van het parlement tegenover de regering. In de praktijk kan het moeizaam werken en kwam het daarom zelden voor. Het links-progressieve kabinet Den Uyl (1973-1977) was extra-parlementair, waarbij de fracties in het parlement slechts bij meerderheid akkoord gingen en geen hechte coalitie vormden. Door de losse band waren er veel conflicten en bijna-crises.

Remkes noemt ze in zijn uitnodiging niet, maar er zouden ook nog mengvormen mogelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld een rompkabinet van VVD, D66 en CDA, waarbij zich ministers uit andere partijen aansluiten, zonder dat hun Tweede Kamerfracties worden ingekapseld in een regeerakkoord. De band is dan losser dan bij een ‘parlementair’ kabinet, maar hechter dan wanneer fracties een minderheidskabinet steunen.

