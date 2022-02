Miljardenstrop dreigt voor kabinet door terugbetalen van de spaartaks

Het is uitstekend nieuws voor spaarders, maar een domper voor het nieuwe kabinet. Dat moet waarschijnlijk vele miljarden euro’s terugbetalen aan die spaarders, wegens onterecht opgelegde vermogensbelasting. Dat die onterecht was, is al een tijdje bekend. Nu pas wordt de enorme omvang van de aanstaande compensatie duidelijk.

Vlak voor Kerstmis presenteerde de Hoge Raad een baanbrekend vonnis over wat in de volksmond de ‘spaartaks’ heet. De hoogte daarvan wordt al jaren aangevochten door de Bond voor Belastingbetalers. Nu draagt de Hoge Raad de overheid voor het eerst op om ‘rechtsherstel’ te bieden. Die compensatie strekt zich mogelijk uit tot alle ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders met een substantiële spaarrekening, en niet alleen maar de tienduizenden die bezwaar hebben aangetekend. Als alleen die laatsten geld terugkrijgen, volgt mogelijk een stroom nieuwe rechtszaken van spaarders die zich ongelijk behandeld voelen.

Volgens bronnen tegenover NRC zou het gaan om ‘meerdere miljarden per jaar sinds 2017’ als alle spaarders zo’n schadevergoeding krijgen. In dat jaar werd de nieuwe vorm van spaartaks ingevoerd.

Belasting betalen over geld dat ze niet hebben gekregen

De Belastingdienst gaat er daarbij vanuit dat vermogende spaarders een deel van hun spaargeld beleggen. Over dat deel heft ze een hogere belasting, van ruim 5,5 procent, omdat beleggingen doorgaans een hoger rendement opleveren. Maar veel spaarders laten hun geld op hun spaarrekening staan, met al jarenlang een lage of soms zelfs negatieve rente. Zij moeten dus belasting betalen over geld dat ze niet hebben gekregen. De Hoge Raad noemt deze vorm van belastingheffing in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vrijdag komt de pas aangetreden staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, fiscaliteit en belastingdienst) met details over hoe het kabinet dit probleem denkt op te lossen. Daarover bestaan tussen de vier coalitiepartijen verschillende ideeën. Volgens NRC wil D66 de enorme hap die de miljardencompensaties uit de schatkist nemen, weer terughalen met een nieuwe belasting op de allerrijksten. Zij zullen immers het meest profiteren van de schadevergoedingen – en misschien niet eens terecht, omdat zij doorgaans wel grote beleggers zijn. De VVD en het CDA zijn minder enthousiast over een nieuwe rijkentaks.

Die meest vermogenden profiteren nog op een andere manier. Nu de basis onder de vermogensbelasting is weggeslagen, wil het kabinet die spaartaks voor in ieder geval dit jaar tijdelijk stopzetten, in afwachting van een nieuw systeem. Daarmee loopt de schatkist naar schatting 4,8 miljard euro aan inkomsten mis.

