Miljardengat op de begroting: gaat het kabinet bezuinigen of de lasten verhogen?

Het kabinet voert deze week een pittige discussie. Voor het eerst in jaren wordt er weer gesproken over bezuinigingen om het miljardengat in de rijksbegroting te dichten.

Minister Sigrid Kaag van financiën kan deze dagen bewijzen dat ze een goede schatkistbewaarder is, die de staatsschuld niet verder laat oplopen. Ze moet dit jaar nog een gat op de rijksbegroting dichten van naar schatting 4 tot 6 miljard euro.

De bewindsvrouw kondigde eerder aan dat zij van plan is volgens de oude, strenge begrotingsregels te zullen werken. Dat betekent dat de ministers budgetoverschrijdingen op hun eigen begroting zullen moeten opvangen, en dat het geld dat ze niet (kunnen) uitgeven terugvloeit naar de schatkist.

Of de minister slaagt in haar missie, zal blijken als het kabinet het eens is geworden over de voorjaarsnota. Dat was vrijdag nog niet het geval. Verwacht wordt dat er uiterlijk woensdag een akkoord is, na een extra kabinetsberaad.

Weinig ruimte om tegenvallers op te vangen

Kaag maakt er geen geheim van dat ze van de ministers weer ‘begrotingsdiscipline’ verwacht. Die was volgens haar ‘een beetje zoekgeraakt’ in de afgelopen drie jaar. Het kabinet heeft vele miljarden extra uitgegeven in de corona- en energiecrisis. Haar voorganger, minister Wopke Hoekstra, liet in 2020 zelfs de begrotingsregels los en zei dat de overheid ‘hele diepe zakken’ heeft.

Maar nu komt de bodem in zicht, zo waarschuwde het Centraal Planbureau eerder. Bovendien heeft het kabinet-Rutte IV zelf nog grote structurele uitgaven gepland om de woning-, stikstof en klimaatcrisis op te lossen. Die hoge ambities van het kabinet zorgen ervoor dat er weinig ruimte is om nog tegenvallers op te vangen.

In de voorjaarsnota wordt er vooral gekeken naar hogere uitgaven die nog niet in de rijksbegroting van 2023 zijn opgenomen. Zo is de rente fors gestegen en zijn de uitgaven aan asielopvang een stuk hoger dan in september werd gedacht.

Komt er twintig of dertig miljard compensatie voor Groningen?

Kaag moet sowieso nog dekking vinden voor het energieprijsplafond waarmee het kabinet eind vorig jaar huishoudens te hulp schoot. Gevreesd werd destijds dat dit 20 miljard euro ging kosten. Nu de energieprijzen zijn gedaald, wordt geschat dat het prijsplafond de schatkist zo’n 5 miljard euro kost.

Het kabinet blikt deze dagen ook vooruit op de begroting van 2024. Zo wil het kabinet lage inkomens ook volgend jaar nog compenseren voor de hoge energieprijzen. En minister Rob Jetten werkt aan aanvullende klimaatplannen, nu duidelijk is dat er meer nodig is om de CO 2 -uitstoot met ten minste 55 procent te verminderen. Hij denkt zijn plannen te financieren met hogere lasten op bijvoorbeeld benzine, vliegen en de aanschaf van auto’s, maar de VVD is daarover niet enthousiast.

De regering moet bovendien nog de ereschuld inlossen aan Groningen en Drenthe, vanwege de jarenlange gaswinning en de aardbevingsschade. De Groningers willen 30 miljard euro compensatie, het kabinet denkt eerder aan 20 miljard euro, zo lekte deze week uit.

Het kabinet heeft verschillende opties

Om tegenvallers en extra uitgaven te financieren kan het kabinet de staatsschuld verder laten oplopen, elders bezuinigen of de lasten voor bedrijven en burgers verhogen. De staatsschuld verhogen is risicovol, vooral nu de rente op leningen verhoogd is. D66 en de ChristenUnie denken aan hogere belastingen, bijvoorbeeld voor hoge inkomens.

De VVD wil traditioneel liever bezuinigingen op zorg of sociale zaken. Deze ministeries zijn goed voor twee derde van de rijksbegroting, liet premier Rutte al fijntjes weten. De liberalen kijken naar een hogere eigen bijdrage in de zorg en het verlagen van het scholingspotje Stap.

