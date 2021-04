Miljarden uit het ‘Wopke-Wiebesfonds’ gaan vooral naar het openbaar vervoer

Er zijn dit jaar tien projecten aangewezen die samen 2,5 miljard euro krijgen, met mogelijke uitloop naar 4,1 miljard euro. De projecten moeten de Nederlandse economie duurzaam versterken. Naast het doortrekken van de Noord-Zuidlijn gaat het vooral om verbetering van het openbaar vervoer in Eindhoven, Utrecht en verbreding van het spoor Schiedam-Delft. Voor dit laatste project wordt 1 miljard uitgetrokken. Deze infrastructurele projecten worden voor de helft door het Rijk gefinancierd. Voor de andere helft moeten nog particuliere financiers worden gevonden.

Daarnaast zijn projecten op het terrein van kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof (groene chemie) aangewezen. En er is geld uitgetrokken voor een leven lang leren, experimenten voor funderend en toekomstgericht onderwijs.

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem beoordeelde samen met een onafhankelijk team van deskundigen de afgelopen maanden vijftien projecten voor het Nationaal Groeifonds. Daarvan zijn er nu tien door de strenge selectie gekomen. In eerste instantie wordt 646 miljoen euro uitgekeerd. De overige 3,5 miljard euro wordt toegekend als de projecten verder zijn onderbouwd, co-financiering is gevonden, of als helderder is wat het beoogde resultaat is.

‘Groter is niet per se beter’

Dijsselbloem mag de komende vier jaar opnieuw voorstellen doen voor het ‘Wopke-Wiebesfonds’, genoemd naar Wopke Hoekstra en de inmiddels teruggetreden minister van economische zaken Eric Wiebes. Dijsselbloem verwacht dat het aantal aanvragen stijgt en hoopt ook op meer innovatieve ideeën.

Dijsselbloem miste voldoende echt vernieuwende onderzoeken, of projecten die maatschappelijke problemen kunnen helpen oplossen, zoals de mobiliteits- of energieproblemen. Ook waren er maar weinig nieuwe initiatieven voor kennisontwikkeling ingediend.

Niet alle voorstellen waren nog voldoende voldragen. Dijsselbloem: “Er kunnen heel veel partijen mee willen doen, maar als het project niet goed is georganiseerd, de uitvoering niet helder is of als niet de beste mensen aan de leiding staan, dan valt het af. Groter is niet per se beter.”

Het Wopke-Wiebesfonds is volgens demissionair minister Hoekstra een investering in de toekomst. “Met deze investeringen op verschillende fronten wordt door het Nationaal Groeifonds een belangrijke eerste stap gezet richting het verhogen van onze toekomstige welvaart”, zei hij.

