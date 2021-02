Miljarden om onderwijsachterstanden weg te werken. ‘Corona mag voor niemand leiden tot minder kansen’

Het demissionaire kabinet steekt de komende jaren miljarden in het onderwijs om achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het zou gaan om 8,5 miljard euro in de komende 2,5 jaar gaan, melden ingewijden aan Trouw. Het grootste deel, zes miljard, is bedoeld voor bijles en zomerscholen. Een groot deel van het geld (6 miljard) zou naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan.

“Corona mag voor niemand leiden tot minder kansen, ook niet voor de jongste generatie”, zei minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven tijdens de presentatie van de plannen. “Het land was dan wel op slot, maar dit programma zorgt ervoor dat jullie toekomst weer open is”, stak minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) jongeren een hart onder de riem.

De belangrijkste punten uit het steunpakket:

* Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen is dit 1,3 miljoen per school.

* Iedereen die volgend jaar studeert 50% korting op collegegeld of lesgeld.

* Studenten die hun basisbeurs dreigen te verliezen krijgen een tegemoetkoming.

* Wie meer tijd nodig heeft om studie af te ronden mag maximaal een jaar langer gebruikmaken van de studentenreisproduct (ov-kaart).

* Er wordt 162 miljoen voor jonge wetenschappers in dienst van universiteiten, zodat die niet ontslagen hoeven te worden

Studentenvakbond: iedereen krijgt ademruimte dankzij compensatie De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de halvering van het collegegeld. Volgens voorzitter Lyle Muns zorgen de maatregelen ervoor “dat ze zelf niet de rekening van de coronacrisis hoeven te betalen. Zo krijgt iedereen weer een beetje ademruimte.” Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is tevreden. “Het is fantastisch dat het kabinet zo’n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers hebben ingezien hoe belangrijk de financiële kant van het verhaal is”, laat voorzitter Dahran Çoban weten.

Het kabinet heeft eerder al honderden miljoenen vrijgemaakt om leerachterstanden weg te werken. Minister Arie Slob, die belast is met het basis- en voortgezet onderwijs, maakte vrijdag nog bekend 37 miljoen euro extra vrij te maken voor begeleiding van eindexamenleerlingen.

Vanwege het coronavirus is het basis- en voortgezet onderwijs al twee keer gesloten. Voor eindexamenleerlingen en studenten die praktijklessen volgen, gelden momenteel wel uitzonderingen.

In het mbo en hoger onderwijs wordt al veel langer geen fysiek les meer gegeven. Digitaal onderwijs is daarvoor in de plaats gekomen, maar dat is voor veel leerlingen en studenten onvoldoende.

Dit bericht wordt aangevuld.