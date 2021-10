Milieurganisaties zijn blij met harde oordeel over Nederlands klimaatbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad van State (RVS) oordelen vandaag hard over het Nederlandse klimaatbeleid. Het kabinet doet te weinig om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, extra maatregelen zijn dus nodig, schrijven beide belangrijke kabinetsadviseurs.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland, noemt de tik op de vingers van het kabinet de ‘keiharde waarheid’. “Harde woorden zijn nodig, klimaatverandering is een tikkende tijdbom”, aldus Oulahsen. “Ieder jaar blijkt dat de gestelde klimaatdoelen niet gehaald worden. Wij roepen al jaren dat er te weinig gebeurt, maar blijkbaar moet het kabinet de harde woorden uit alle hoeken horen.” De woorden van staatssecretaris van klimaat Dilan Yeşilgöz, dat de klimaatdoelen bijna binnen bereik zijn, noemt ze onzin. “De feiten zeggen wat anders.” Volgens Oulahsen is snelle actie nodig. “Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt.”

‘De tijd van pappen en nathouden is voorbij’

Directeur Donald Pols van Milieudefensie zegt dat het PBL en de Raad van State bevestigen dat ‘de tijd van pappen en nathouden voorbij is’. “Het kabinetsbeleid over klimaat IS te vrijblijvend”, meent Pols. De Milieudefensie-voorman ziet het liefst dat er bindende doelen voor CO 2 -reductie komen voor grote vervuilers, in lijn met het Parijse Klimaatakkoord. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, vindt dat het tijd wordt dat de regering gaat doen wat ze belooft. Ze ziet het als een ‘steuntje in de rug’ dat de Raad van State, de belangrijkste juridische adviseur van de regering, het klimaatbeleid in zulke harde bewoordingen veroordeelt. Over de woorden van Yeşilgöz zegt Minnesma dat ze snapt dat ‘politici aan dingen hun eigen draai geven’, maar dat het onwaar is. “Laat ze het PBL-rapport maar lezen”, meent Minnesma. “Wat er gebeurt, is simpelweg niet goed genoeg.”

De Unie van Waterschappen zegt in een verklaring dat extra stappen in het klimaatbeleid nodig zijn. Volgens de koepelorganisatie is dit belangrijk, omdat deze bestuurslaag de gevolgen van klimaatverandering merkt in het dagelijks werk. Bestuurslid Dirk-Siert Schoonman noemt onder meer de recente overstromingen in Limburg als voorbeeld van merkbare klimaatverandering. “We zijn als waterschappen uiterst ambitieus om verdere klimaatverandering te beperken. We lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing, vermindering van broeikasgassen, duurzaam inkopen en opwek van duurzame energie”, aldus Schoonman.

Politieke reacties

Het kabinet vindt zelf dat het een flinke slag heeft gemaakt, valt te lezen in de vandaag gepresenteerde klimaatnota. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz zei bij de presentatie van de klimaatnota dat ‘we een fors eind op weg zijn’, en dat we ‘heel dicht bij het doel gaan komen’. Wel zei ze dat ‘het huiswerk nog lang niet klaar is’, en dat ‘er nog veel moet gebeuren’.

Oppositiepartijen, maar ook coalitiepartij D66, vinden dat er te weinig actie is ondernomen en vragen om een inhaalslag. Partij voor de Dieren-Kamerlid Christine Teunissen zegt over de uitspraken van Yesilgöz dat ‘we er helemaal niet bijna zijn’. “De Raad van State zegt nu: de klimaatdoelen van 2030 zijn volledig uit zicht”, aldus Teunissen. D66-klimaatwoordvoerder Raoul Boucke noemt het ‘twee seconden voor 12’, en zegt dat alles uit de kast moet worden getrokken om de klimaatdoelen te halen. “We hebben geen tijd te verliezen. Het kan nog.”

Linkse oppositiepartijen vinden dat het roer bij het kabinet om moet.

“Genant”, zo verwoord GroenLinks-Leider Jesse Klaver de situatie. “Van de klimaatambitie van het demissionaire kabinet is niets terecht gekomen. En dat is geen verrassing. Want dit kabinet zegt A, maar doet B.” Klaver vindt dat het anders moet, de Nederlandse uitstoot moet volgens hem drastisch verminderd worden. PvdA-Kamerlid Joris Thijssen vindt het besef van urgentie bij het kabinet ‘totaal zoek’. Volgens hem is de demissionaire status van het kabinet geen excuus om niet te doen wat nu nodig is. “Het moet en kan ambitieuzer”, meent Thijssen.

