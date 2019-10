‘Mijn familie wordt vermoord van mijn eigen belastinggeld’

Erdogan, terrorist! Erdogan, moordenaar! Luid scanderend loopt de optocht van Koerden door de straten van Den Haag, waar hun gekleurde vlaggen een schril contrast vormen met de grauwe, regenachtige straten. Er worden sigaretten rondgedeeld, handen geschud en donkere blikken van verstandhouding uitgewisseld.

De Koerdische gemeenschap is hecht, zegt Dieman Ahmadi (46), een kleine vrouw uit Arnhem met een oranje keffiyeh om haar hoofd. In zowel Nederland als Syrië kennen veel Koerden elkaar, en ook als dat niet het geval is ontstaat er snel een band. Ze gebaart naar de mensen om haar heen met wie ze een grote rood-wit-groene Koerdische vlag draagt. “Die heb ik vandaag leren kennen.”

Etnische zuivering

Wat hen vandaag bindt, zijn de bombardementen op Noord-Syrië die de Turkse president Erdogan in gang heeft gezet. Hij beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die door Turkije als terroristische organisatie wordt gezien. De Turkse inval heeft al honderden levens geëist en volgens de Verenigde Naties zijn zeker 100.000 burgers op de vlucht geslagen.

Het maakt Aras Youssef (39) woedend. “Erdogan maakt geen onderscheid tussen burgers en militairen. Dit is een etnische zuivering”, zegt hij met donkere ogen die vuur schieten. “We worden gebruikt. De Koerden hebben jaren in Syrië gevochten tegen IS, en nu worden we weggezet als terroristen.”

Een groot deel van zijn familie woont in Qamishli, een van de grensplaatsen die door de Turkse luchtmacht is gebombardeerd. Zij leven in grote angst, vertelt Youssef. “Mijn oma van 90 moet straks voor de tweede keer vluchten. Eerst van Damascus naar Qamishli. Nu zijn haar koffers gepakt om te vertrekken naar Noord-Irak.”

Hij wil de Nederlandse politiek en andere Europese landen oproepen om Turkije uit de Navo te gooien, en om te stoppen met het leveren van wapens aan de Turkse regering. Duitsland en Frankrijk besloten daar dit weekend al toe. “Het kan zo toch niet doorgaan. Mijn familie wordt vermoord van mijn eigen belastinggeld.”

Terugvechten doen de Koerden in Den Haag vooral met woorden. In de regen lopen ze met megafoons, YPG-vlaggen en spandoeken vanaf het Malieveld een rondje door de stad, onder meer langs de Turkse ambassade. Er zwermt opvallend veel politie rond de demonstranten, maar behalve één opstootje blijft het rustig. Een tegendemonstratie van Turkse zijde blijft uit.

Er is veel politie aanwezig bij de demonstratie van de Koerden op het Malieveld. Beeld ANP

Bedreigingen

Dat de politie met zoveel paarden en busjes aanwezig is, heeft alles te maken met de gespannen verhoudingen tussen Nederlandse Koerden en Turken, die volgens veel demonstranten op een nieuw dieptepunt belandt. Sommigen willen hun naam niet geven vanwege ‘concrete Turkse bedreigingen’ of uit angst voor hun eigen veiligheid.

“Ik ben ook bedreigd”, zegt Ahmadi desgevraagd. “En ik hoor het van meer vrienden. Ik heb wel eens eerder met de media gepraat. Toen kreeg ik twee brieven van Turken met de boodschap dat ik mijn mond moest houden. Er hing een camera in mijn huis. Maar we laten ons niet de mond snoeren. We gaan door met vechten voor wat we willen bereiken: een vrij leven en een eigen land.”

