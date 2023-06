Met steun van BBB is herbenoeming voor Bruijn als senaatsvoorzitter binnen handbereik

Het is een tegenvaller voor de 53-jarige Mei Li Vos van de gefuseerde fractie GroenLinks-PvdA, dat de grootste partij BBB nu al openlijk steun heeft uitgesproken voor de kandidatuur van de huidige VVD-voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn. Vos hoopte de nieuwe oppositiepartij aan haar kant te krijgen. Zij moet steun van 38 senatoren krijgen om te winnen van Bruijn, maar dat lijkt een onmogelijke strijd te worden.

Met alleen de stem van SP, Partij voor de Dieren en Volt komt ze op slechts 22 stemmen uit. Eigenlijk kan ze alleen met steun van zowel coalitiepartijen D66 (5 zetels) en ChristenUnie (3 zetels), als de rechtse oppositiepartijen PVV (4 zetels), Ja21 (3 zetels) en 50Plus (1 zetel) nog winnen.

Maar dan moeten D66 en ChristenUnie wel bereid zijn om Jan Anthonie Bruijn, de kandidaat van hun coalitiepartner VVD, te laten vallen. De vraag is of ze daartoe bereid zijn, zeker nu de coalitiepartijen van Rutte IV zich aan elkaar vastklampen. Steun van PVV, Ja21 en 50Plus zou ook verrassend zijn. Weliswaar klaagden zij de laatste tijd openlijk over de voorzittersstijl van Bruijn, die hun te weinig ruimte zou geven in het debat. Maar dat ze Bruijn dusdanig zat zijn, dat ze hem willen inruilen voor de ‘linkse’ voorzitterskandidaat Mei Li Vos, ligt niet voor de hand.

Bruijn belooft beterschap na klachten over autoritair gedrag

Daarbij speelt mee dat partijen ook ‘respect’ zeggen te hebben voor de wijze waarop de 65-jarige Jan Anthonie Bruijn heeft gereageerd toen hij twee weken geleden in opspraak raakte. Via de NOS lekte uit dat ambtenaren erover hadden geklaagd dat Bruijn zich geregeld onaangenaam en autoritair tegen hen gedroeg, waardoor ze zich ‘onveilig’ voelden. De griffier heeft Bruijn hierop aangesproken, waarop die beterschap beloofde..

Bruijn reageerde direct met een brief aan alle fractievoorzitters van de senaat. Hij gaf aan zelf enorm geschrokken te zijn van de klachten, en erkende te veel aan ‘micromanagement’ te hebben gedaan. Hij wil nu coaching krijgen om zijn gedrag te verbeteren. Vorige week heeft hij ook aan alle ambtenaren van de Eerste Kamer een brief geschreven om zich te verontschuldigen en beterschap te beloven.

BBB neemt genoegen met mea culpa

Toch is het bijzonder dat Bruijn zich na deze affaire heeft gemeld om te worden herkozen als voorzitter van de Eerste Kamer. In zijn sollicitatiebrief schrijft hij nadrukkelijk zich ervoor te willen inzetten “om de sociale veiligheid voor alle betrokkenen te borgen door continue aandacht te geven en een werkrelatie te stimuleren waarin open communicatie en afstemming over werkwijze en verwachtingen standaard is”.

Voor de grootste partij BBB is zijn mea culpa voldoende om hem weer een kans te geven. Zijn eigen VVD voert nu een krachtige lobby voor hem. Hij zal zich in de Eerste Kamer dinsdag nog wel moeten verantwoorden voor zijn gedrag tegenover ambtenaren, maar zijn herbenoeming is daarmee zeer waarschijnlijk.

