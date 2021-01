Met Lilianne Ploumen kiest PvdA voor een ervaren kandidaat die niet bang aangelegd is

Ploumen mag daarmee acht weken voor de verkiezingen van een nieuwe Tweede Kamer de campagne gaan aanvoeren. Als de leden haar benoeming goedkeuren zal het voor het eerst in het 75-jarige bestaan van de PvdA zijn dat een vrouw partijleider wordt.

In cultureel centrum De Meervaart in Amsterdam zei Ploumen er even over te hebben moeten nadenken, maar ‘klaar’ te zijn om lijsttrekker van de partij te worden. “Want politiek is dé manier om iets te veranderen, en hoe kun je dat beter doen dan door partijleider te zijn.”

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar verklaarde er trots op te zijn dat Ploumen als dochter van een melkboer in Maastricht nu de “leider is van een beweging die opstaat tegen onrecht”.

Vedelaar bedankte tegelijkertijd Lodewijk Asscher, die vorige week opstapte. Asscher voelde onvoldoende steun meer in de partij, vanwege zijn aandeel in de toeslagenaffaire. De partij werd daardoor kort voor de verkiezingen gedwongen een nieuwe lijsttrekker te zoeken. De nummer 2 op de lijst, Kamervoorzitter Khadija Arib, heeft aangegeven de functie van lijsttrekker niet te ambiëren. Ook partijgenoot en Eurocommissaris Frans Timmermans, die ervoor zorgde dat de partij in 2019 nog een forse winst boekte, zei niet beschikbaar te zijn. Dat geldt eveneens voor de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.

Lange staat van dienst

Ploumen heeft een lange staat van dienst in de partij. Zij was van 2007 tot 2011 partijvoorzitter, vanaf 2012 minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en sinds 2017 zit Ploumen in de Tweede Kamer. Voor 2007 werkte ze bij hulporganisaties als Cordaid en Mama Cash. Ploumen weet zich al jaren verzekerd van steun van een deel van de kiezers. Ze werd in 2017 met 22.000 voorkeurstemmen in de Kamer gekozen. En in 2007 versloeg ze PvdA-prominent Jan Pronk bij de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter.

Ploumen is niet bang aangelegd. Nadat ze in 2011 aftrad als partijvoorzitter uitte ze openlijk forse kritiek op partijleider Job Cohen, die ze ‘onzichtbaar’ vond in het politieke debat.

Niet helemaal consequent was haar rol soms ook. Als minister van handel was zij intensief betrokken bij de onderhandelingen voor het handelsverdrag Ceta tussen de EU en Canada, terwijl ze daarna in de oppositiebank zich volledig tegen ditzelfde verdrag keerde.

Internationale bekendheid

Internationaal verwierf Ploumen faam, nadat ze in 2017 razendsnel een financieringsfonds oprichtte om vrouwen in de wereld te helpen veilig abortus te kunnen plegen. Zij reageerde daarmee op het besluit van president Trump om alle federale financiering van internationale ontwikkelingsprojecten die abortus mogelijk maken, te schrappen. Het fonds SheDecides werd een groot succes.

De PvdA-leden mogen de voordracht van Ploumen zaterdag tijdens een extra ingelaste ledenvergadering bevestigen.

