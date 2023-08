Met lijsttrekker Henri Bontenbal wil CDA nieuwe start maken

Tussen alle actieve en voormalige prominenten, mastodonten en partijkanonnen die het CDA rijk is, geniet Henri Bontenbal (40) relatief weinig bekendheid. Toch wordt de Rotterdammer hoogstwaarschijnlijk de lijsttrekker van het CDA bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Maandagmiddag droeg de partijtop hem formeel voor als kartrekker. ‘Onze verenigingsraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van het landelijk bestuur’, aldus het CDA op de website.

Bontenbal zit sinds 2021 in de landspolitiek. Bij de afgelopen twee verkiezingen kwam hij niet direct in de Tweede Kamer – daarvoor kreeg de partij te weinig stemmen – maar nam hij de zetel in van CDA’ers die het parlement vaarwel zegden. Ondanks die beperkte politieke ervaring prijkt de naam van de Rotterdammer straks bovenaan de CDA-kandidatenlijst op het stembiljet.

Frisse start

Ondanks … of misschien juist dankzij de keuze voor Bontenbal wil het CDA een nieuwe, frisse start maken, na jaren van politieke tegenslagen en electorale verliezen. De ooit zo machtige bestuurspartij, die sinds haar oprichting nauwelijks uit het landsbestuur is weg te denken, staat er historisch slecht voor. De Tweede Kamer telt momenteel slechts veertien CDA’ers, volgens de huidige peilingen kan de partij zelfs daarvan nog eens de helft verliezen.

Kan Bontenbal die zwarte bladzijde omslaan? Partijgenoten prijzen hem om zijn feitenkennis en bedachtzaamheid. In de campagne kan Bontenbals ervaring als afgestudeerd natuurkundige en energiespecialist van pas komen – zeker in debat met collega-lijsttrekkers als klimaatminister Rob Jetten (D66) en Eurocommissaris Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA).

Dreiging van BBB en Omtzigt

Ook over zijn onbekendheid maken CDA’ers zich weinig zorgen. Nee, bij veel Nederlanders zal niet direct een lampje gaan branden bij de naam van Henri Bontenbal, maar tijdens de verkiezingscampagne zal zijn bekendheid ongetwijfeld toenemen. Bovendien heeft de jonge politicus nog een schoon blazoen: gedurende zijn Kamerlidmaatschap bleef Bontenbal gevrijwaard van schandalen of grote uitglijders.

Makkelijk krijgt de gelovige christendemocraat het in ieder geval niet. Zelfs in de positiefste scenario’s komt het CDA niet in de buurt van de gloriedagen van weleer. Daarnaast is de electorale tegenstand groot. Niet alleen de BoerBurgerBeweging heeft veel oude CDA-kiezers in de gelederen gesloten, ook de schaduw van Pieter Omtzigt hangt nog boven de politieke markt. Als de populaire oud-CDA’er inderdaad een eigen partij begint, zal dat Bontenbals partij opnieuw stemmen kosten.

