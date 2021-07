Met kandidatuur Esther-Mirjam Sent staat het aantal aspirant-PvdA-voorzitters op zes

Esther-Mirjam Sent schreef vorig jaar al het PvdA-verkiezingsprogramma en mengt zich nu als zesde kandidaat in de strijd om op 2 oktober de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar op te volgen.

De 54-jarige econoom presenteert zich nadrukkelijk als een kandidaat die de partij een nieuw sociaaldemocratisch elan wil geven. De PvdA moet met antwoorden komen op de toenemende verdeeldheid, ongelijkheid en onrecht in Nederland. “Een sterke PvdA kan Nederland eerlijker maken, zorgen voor echte vooruitgang, met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen”, zegt Sent.

Ze wil een dienstbare voorzitter zijn, die vooral de ideeën aanjaagt en de partij aantrekkelijk maakt voor jongeren. Het gaat in de PvdA te vaak over de poppetjes, en te weinig over de idealen, vindt ze. Sent wil samenwerken met GroenLinks, maar ook met actievoerende leraren, klimaatactivisten of Black Lives Matter. Of er een fusie met GroenLinks moet komen zullen de leden besluiten, stelt ze.

Kandidaat Pieter Paul Slikker: PvdA is een slapende reus

Ook Pieter Paul Slikker (41), voormalig campagneleider van de PvdA, wil de partij een nieuw elan geven. De PvdA gedraagt zich volgens hem te veel als een grote, bureaucratische en intern gerichte partij. De afdelingen moeten weer de straat op gaan en met mensen praten, hun een stem geven. Slikker is zich als kandidaat-voorzitter al weken aan het warmlopen bij afdelingen. Hij was verantwoordelijk voor de campagnes van Wouter Bos en Diederik Samsom en is momenteel fractievoorzitter in Den Bosch. Hij ziet de partij als een slapende reus die moet ontwaken. Hij is niet enthousiast over weer regeren met de VVD. Een fusie met GroenLinks ziet hij hooguit als middel om links weer groot te krijgen, niet als doel.

Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Den Bosch. Beeld Marc Bolsius

Alleen Reshma Roopram gekant tegen fusie met GroenLinks

De Barendrechtse wethouder Reshma Roopram (43) is de enige kandidaat-voorzitter die zich klip en klaar tegen een fusie met GroenLinks uitspreekt. Zij wil de partij juist versterken met 10.000 nieuwe leden. Volgens Roopram moet de PvdA zich helder uitspreken over welke publieke voorzieningen in Nederland essentieel zijn, en daarvoor dan ook geld uittrekken. Roopram kwam dit voorjaar als wethouder in actie om de tekorten in de jeugdzorg aan de kaak te stellen. Ze vindt ook dat de energietransitie en het klimaatbeleid niet ten koste mogen gaan van lage en middeninkomens.

Reshma Roopram, wethouder in Barendrecht.

Frank van de Wolde wil vergaande samenwerking met GroenLinks

De jongste kandidaat is Frank van de Wolde uit Utrecht, een 28-jarige manager bij organisatieadviesbureau Boer & Croon. Hij is groot fan van vergaande samenwerking met GroenLinks. Hij initieerde al een Roodgroen Manifest met jongeren uit GroenLinks, tegen de rechts-liberale koers in het land. Volgens Van de Wolde zijn veel problemen te wijten aan “de rot in onze politiek: die is tam, technocratisch en neoliberaal”.

Binnert de Beaufort: trots in de partij terugkrijgen

Binnert de Beaufort, een 50-jarige docent journalistiek en voorzitter van de Hilversumse PvdA, wil vooral de trots in de partij terugkrijgen. Er heerst volgens hem intern te veel de sfeer dat ‘niemand’ de PvdA nog ziet zitten. Tegelijkertijd pleit hij voor een fusie met GroenLinks. Hij vindt dat de partij een sterke ombudsfunctie moet hebben.

Gerard Bosman wil links minderheidskabinet

De 64-jarige Gerard Bosman uit Ridderkerk is de oudste kandidaat-voorzitter. Hij richtte ooit de landelijke studentenvakbond LSVb op, en was op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau actief in de partij. Bosman wil niet dat de PvdA weer in een kabinet met Rutte stapt. Hij wil een links minderheidskabinet.

