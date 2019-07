Met het wegsturen van Henk Otten is de eerste officiële breuk bij FvD een feit

Hij gaat alleen verder, als eenmansfractie. Forum beschuldigt Otten van fraude. Otten zegt op zijn beurt juridische stappen te overwegen. Volgens het partijbestuur van Forum heeft de oud-penningmeester ‘een ongeoorloofde betaling aan een relatie gedaan’ en heeft hij ‘samengespannen’ met een toeleverancier van de partij, over een valse factuur.

De partij heeft een melding gedaan bij het ministerie van binnenlandse zaken. Om welke bedragen het gaat, is niet bekendgemaakt. Forum beroept zich op een onderzoek van een accountant. “Die heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018”, aldus het partijbestuur. Dat bestaat uit Baudet en één andere bestuurder Rob Rooken.

Otten ontkent de nieuwe beschuldigingen. “Volgens de beproefde #methodebaudet wordt mij deze keer ‘fraude’ in de schoenen geschoven om politiek af te rekenen. Sta volledig achter het gevoerde beleid, dit is smaad! Blijf gewoon lid EK.”, zei hij op Twitter. Hij werd per brief uit de partij gezet.

Nog maar een maand geleden maakte Forum voor Democratie in één keer zijn entrée als grootste fractie in de Eerste Kamer. Tussen politiek leider Thierry Baudet en Henk Otten waren de verhoudingen toen al verzuurd. Otten was op een zijspoor gerangeerd omdat hij door het partijbestuur was beschuldigd 30.000 euro uit de kas aan zichzelf betaald te hebben. Hij had ook anderen in de partij betalingen gedaan, wat niet tot klachten leidde. Zelf zei Otten dat het conflict ‘karaktermoord’ was, een afrekeningen omdat hij in een interview in NRC kritiek had op de koers van Thierry Baudet. Nu Otten wordt weggestuurd, is Forum met twaalf overblijvende zetels net zo groot als de VVD.

Juridische stappen

Otten overweegt juridische stappen, zegt hij tegen de NOS. Thierry Baudet wilde van hem af en daarom is 'een smoking gun’ bedacht, aldus de medeoprichter van Forum, die openheid van zaken wil geven tegenover de andere leden. Maar volgens hem is hij bewust geroyeerd voordat de ledenvergadering van Forum plaatsvindt, zodat hij niet de kans daartoe krijgt. “Dit is gewoon laag. Dan zal ik mij op een andere manier moeten verdedigen”, aldus Otten. “Er zijn mensen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Ik ben bereid om alle uitleg te verschaffen.”

“Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen en heb veel geaccepteerd”, zegt Otten, die ontkent dat hij gefraudeerd heeft. “Maar nu is het klaar. Dit is beneden alle peil. Pure smaad wat hier gebeurt.”

