Met het nieuwe verkiezingsprogramma maakt de SP linkse samenwerking niet makkelijker

Hoofdpunten uit het SP-programma

* De euro moet worden opgeheven en de Europese Commissie ontbonden.

* Geen huurverhoging tijdens de komende regeerperiode. Er moet een ministerie van wonen komen.

* Een nationaal zorgfonds moet het huidige zorgverzekeringsstelsel vervangen.

* Een bindend correctief referendum op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Met een ‘volksinitiatief’ kunnen burgers zelf besluiten nemen over onderwerpen die de politiek laat liggen.

* In bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen werknemers net zoveel zeggenschap als aandeelhouders.

* Tijdelijke werkvergunningen moeten uitbuiting van arbeidsmigranten tegengaan.

* De SP wil, zoals afgesproken is in Europese vluchtelingendeals, vluchtelingen verdelen over verschillende EU landen als blijkt dat zij recht hebben op asiel.

* Er moet een einde komen aan de bio-industrie. De partij wil boeren ondersteunen die diervriendelijk produceren.