Met Henk Staghouwer krijgt Landbouw een degelijke bestuurder die zijn poot stijf houdt

In oktober 2019 klopten woedende agrariërs aan bij het provinciehuis in Groningen. De gedeputeerde wilden ze spreken, en wel nu! Henk Staghouwer, de bestuurder in kwestie, kwam naar buiten.

Zijn Drentse en Friese ambtsgenoten mochten dan gezwicht zijn, zelf was hij geenszins van plan te tornen aan de strenge stikstofregels, zo deelde hij de menigte mede. De tractor die vervolgens de deur van het monumentale provinciehuis aan gort reed, werd het symbool van de boerenprotesten.

Was dat het moment waarop iemand in Den Haag zijn naam op een lijstje kriebelde – ‘onthouden voor ooit: Henk Staghouwer, houdt zijn poot stijf’?

Uit een bakkersfamilie

De 59-jarige beoogd landbouwminister komt uit een bakkersfamilie, werkte vanaf zijn zestiende in de zaak van zijn vader, zette zeven bakkerijzaken op, verkocht die in 2011. In 2002 werd hij voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten van Groningen. Dat bleef hij tot hij in 2013 gedeputeerde werd, met voornamelijk landbouw, natuur en visserij in de portefeuille. In 2019 kreeg hij er een deel van het gasdossier bij.

“Een degelijke bestuurder”, noemen natuur- en landbouworganisaties Staghouwer. “Op het oog een wat saaie bestuurder”, zegt RTV Noord, eentje die wil inzetten op een verduurzaming van de landbouw, maar dan wel onder provinciale regie. Dat moet niet te snel, de boeren moeten het kunnen bijhouden, maar ook weer niet te langzaam: de natuurorganisaties moeten tevreden blijven. ‘Een stevige, goed ingevoerde bestuurder’, schrijft commissaris van de Koning René Paas over de nestor van GS. ‘In het tumultueuze stikstofdossier is hij een van de weinigen die Den Haag en Groningen met elkaar weet te verbinden.’

Staghouwer gaf in het openbaar al eens op over zijn warme Haagse connecties. Eén belletje met Carola Schouten – zijn voorganger als minister, tevens partijgenoot – zou genoeg zijn om snel iets voor de Groningers geregeld te krijgen.

Motie van wantrouwen

Die connecties leverden hem afgelopen najaar problemen op. Minister Stef Blok van economische zaken wilde twee voorstellen, bedoeld om gedupeerden van aardbevingsschade te helpen, intrekken. Staghouwer stemde daar per brief mee in, nog voordat hij erover had gesproken met de Staten, belangenorganisaties en burgemeesters van de aardbevingsgemeenten.

Een zeven uur durend debat volgde, Staghouwer overleefde een motie van wantrouwen. Woest was de oppositie: kwam de gedeputeerde nou op voor de Groningers of zat hij bij de minister op schoot?

Columnist Herman Sandman van Dagblad van het Noorden – de krant die de kwestie met de brief aan Blok aanzwengelde – noemde Staghouwers benoeming ‘precies wat er mis is met de politiek’. Toen zijn krant de zaak aan het licht bracht, schrijft Sandman, had de gedeputeerde moeten opstappen of weggestuurd moeten worden. ‘Maar dat gebeurde niet en hij werd minister.’

