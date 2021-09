Met harde kritiek op coronapas maakte Mona Keijzer (CDA) haar ontslag onafwendbaar

“De uitspraken (...) gedaan in het interview van de Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn”, aldus een verklaring van de premier. In dat interview had de CDA-bewindsvrouw harde kritiek op de invoering van het coronatoegangsbewijs. Ze koos daarvoor de dag uit dat de coronapas ingaat. “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”, zei Keijzer.

Met die uitspraken was haar positie binnen het kabinet onhoudbaar geworden. Keijzer is als staatssecretaris van economische zaken geen speler aan de zijlijn bij het coronabeleid. Ze is zelf direct verantwoordelijk voor de horeca. Dat zij openlijk het nut van de coronapas in twijfel trekt, leidde tot crisisoverleg in het kabinet.

Rutte heeft het besluit genomen na overleg met de vicepremiers Hugo de Jonge (Volksgezondheid - CDA), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken - D66) en Carola Schouten (Landbouw - ChristenUnie). Ook CDA-leider Wopke Hoekstra was erbij betrokken.

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het besluit om zijn staatssecretaris te ontslaan. Hij neemt de werkzaamheden van Keijzer over.

CDA-crisis

De kritiek leidde ook tot druk overleg zaterdag binnen het kabinet en het CDA. Het is nog niet duidelijk of Keijzer binnen de partij aan kan blijven. Door haar openlijke kritiek op de coronapas heeft ze zich recht tegenover CDA-collega minister Hugo de Jonge gepositioneerd. Een nieuwe crisis in het CDA is daarmee geboren.

De partij heeft net op een woelig partijcongres afgesproken om eensgezindheid uit te stralen. Met haar uitspraken in De Telegraaf zocht Keijzer de confrontatie op. Het is niet de eerste keer dat de twee CDA-bewindslieden tegenover elkaar komen te staan over het coronabeleid van het kabinet. In december had Keijzer ook al kritiek, ook toen vond ze dat de kabinetsplannen voor de horeca niet te dragen waren.

Als Kamerlid heeft Mona Keijzer een eigen zetel, zodat zij na het ontslag als CDA-staatssecretaris formeel nog steeds door kan als CDA-fractielid. Of de vertrouwensbasis daarvoor nog voldoende is, is onderwerp van topberaad binnen de partij. Keijzer was vorig jaar een van de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Ze viel in de eerste ronde af, met 11,6 proces van de stemmen.

De CDA-bewindsvrouw gaf in De Telegraaf de boodschap dat zij de maatregelen overdreven vindt. De meeste mensen hebben geen of lichte coronaklachten en de vaccinatiegraad ongeveer 85 procent bedraagt. “De volledige opening van de scholen en universiteiten heeft eind augustus niet heeft geleid tot grote instroom in de ziekenhuizen en op de ic’s. Terwijl de vaccinatiegraad onder studenten laag is. Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?”

Evenementenbranche

Zij beklaagde zich dat zij als staatssecretaris van economische zaken in haar contacten met de evenementenbranche een boodschap moest uitdragen waarin zij zelf niet geloofde. “Daar zeggen ze: Mona, waarom mogen we in onze branche de zalen maar voor driekwart vol hebben en hoeft een feestcafé dat niet? Ik kan het niet meer logisch uitleggen”, aldus Keijzer tegen de krant.

Alleen op plekken waar honderden mensen bijeenkomen en waar gezongen en gedanst wordt zou het coronatoegangsbewijs gevraagd mogen worden, stelde ze voor op de dag dat juist op veel meer plekken de pas verplicht wordt. “We leggen de handhaving hiervan weer bij de ondernemers en hun vaak jonge werknemers. En dat zijn ook hele kleintjes. Dus op zeker moment moet je met die ctb’s stoppen. We moeten weer terug naar het oude normaal”, vond Keijzer.

De kritiek leidde tot druk overleg zaterdag binnen het kabinet en het CDA. Vanuit de Tweede Kamer kwam scherpe kritiek op de woorden van de staatssecretaris. Partijen eisten opheldering en een debat over de zaak.

