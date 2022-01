Met Eric van der Burg komt er een ‘linkse’ VVD’er op asiel en migratie

Linkse VVD’ers, bestaan die? En zo ja, maken die kans om in een kabinet van partijleider Mark Rutte terecht te komen? De 56-jarige Amsterdammer Eric van der Burg lijkt beide vragen met ‘ja’ te beantwoorden. Hij volgt Ankie Broekers-Knol op als staatssecretaris voor asiel en migratie – een bewindspersoon die doorgaans vaak in het nieuws komt.

Van der Burg zit sinds juni 2019 in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij 32 jaar actief in de Amsterdamse politiek, eerst in het stadsdeel Zuidoost, en van 2010 tot 2018 was hij wethouder in Amsterdam. Hij oogstte lof, onder meer voor zijn aanpak van overgewicht bij kinderen. Daarnaast was hij belast met de hervorming van het Amsterdamse erfpachtstelsel.

Hij kreeg vooral aandacht vanwege een uitspraak in een paneldiscussie in 2017: ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’. PVV-leider Geert Wilders rakelde die woorden vorige week op toen Van der Burg werd genoemd als nieuwe staatssecretaris.

In een interview in Het Parool bij zijn vertrek uit de Amsterdamse gemeenteraad, in februari 2019, zei Van der Burg over die asielzoekers-uitspraak: “De Amsterdamse VVD is afwijkend van de partij en ik ben weer wat afwijkend van de Amsterdamse VVD. Dat werd hierdoor goed duidelijk. Maar die ruimte is er dus wel.”

Of Van der Burg een heel andere koers gaat varen dan de strenge Broekers-Knol staat te bezien. “Waar ik sta, staat in het regeerakkoord”, zei hij maandag. “Dat heb ik uit te voeren.”

‘Kneiterlinks’

Zijn vertrek naar de Eerste Kamer in 2019 was ingegeven door het besef dat hij daar nuttiger werk kon doen, zei hij in het Parool-interview. “VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen meerderheden moeten vinden. In de praktijk zullen ze uitkomen bij PvdA, SP en GroenLinks. Ik kan hierbij een brugfunctie vervullen, als linkse VVD’er. Ik ben geliefder bij de PvdA dan bij sommige VVD’ers.”

Dat hij ook weer niet zó links is, bleek in 2018, toen hij het woord ‘kneiterlinks’ bedacht voor de nieuwe Amsterdamse gemeentecoalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Dat die ‘hechte coalitie’ in zijn ogen ‘weinig ruimte biedt aan andere partijen’, was voor Van der Burg een van de redenen om de oppositiebankjes in de gemeenteraad te verruilen voor Den Haag.

