Met een verlenging van de ‘intelligente lockdown’ wil het kabinet op weg naar een anderhalve metereconomie

Het kabinet zal volgens bronnen op het Binnenhof deze maatregelen dinsdag verlengen, voor hoelang is nog niet bekend. Ook de plicht om 1,5 meter afstand te houden en het samenscholingsverbod voor drie of meer personen blijven van kracht.

Specialisten en politici overleggen nog over de invulling van de verlenging. Dat gebeurt in de twee belangrijkste crisisteams, het Outbreak Management Team en de Ministeriële commissie crisisbeheersing. Naar alle waarschijnlijkheid komen er geen verdergaande maatregelen, zoals een algeheel winkelverbod, het sluiten van stations of een verbod om de straat op te gaan voor een ommetje.

Een gemengd beeld

Het kabinet houdt daarmee vast aan de ingeslagen koers, terwijl het resultaat omgeven is door mistflarden. Hoewel Nederlanders afgelopen weekend lieten zien dat ze zich prima aan de ‘intelligente lockdown’ kunnen houden, laten de statistieken van het RIVM een gemengd beeld zien.

Met 93 doden lag het sterftecijfer aan Covid-19 maandag lager dan zondag, toen het RIVM 132 doden rapporteerde. Maar de ic-afdelingen van ziekenhuizen verwachten komende twee weken de piek in het aantal opnames. Uit alle macht werken kabinet, longmachine-producenten en ziekenhuizen daarom aan uitbreiding van de ic-capaciteit van 1600 naar 2400 bedden. Tegelijkertijd lijkt in de brandhaard van het eerste uur, de provincie Brabant, de groei van het aantal nieuwe besmettingen iets af te vlakken. Ook zou het virus wellicht veel meer mensen besmet hebben dan door huisartsen en GGD’s is gemeld, wat goed nieuws is voor de groepsimmuniteit. Al geldt die onderrapportage ook voor het aantal doden.

Scholen dicht tot en met de meivakantie?

Het kabinet zal naar verwachting dinsdag bekend maken hoelang de verlenging zal duren. Er ligt al de datum van 1 juni, voor het verbod op grote evenementen waarvoor een vergunning nodig is. Een verlengd horecaverbod zou hier op aan kunnen sluiten.

Voor scholen ligt het iets anders. Minister Slob van onderwijs wil eerst de resultaten afwachten van een Brabants onderzoek naar de mate en snelheid waarin kinderen het coronavirus doorgeven. Dat duurt nog een paar weken. Normaal zou uiterlijk 25 april de meivakantie beginnen. Veel scholen plakken daar een week voor, soms achter. Een kortere verlenging van de schoolsluiting tot 3 mei ligt dus voor de hand. In de kinderopvang klonk maandag al de oproep om na Pasen weer open te gaan, omdat kleine kinderen geen risicogroep zijn en thuiszitten voor andere problemen zorgt in gezinnen.

Het kabinet laat niet na te benadrukken dat de volksgezondheid prioriteit is bij alle bestaande en nog te nemen maatregelen. Desondanks is de vraag niet langer taboe of de bestrijding van het coronavirus de economie te zeer schaadt. Dit geluid viel al voor het weekeinde te beluisteren, en zal ongetwijfeld aan kracht winnen als de cijfers van het RIVM komende week meer hoop geven.

Nederland wacht de 1,5 meter-economie

Er komt er een moment dat de ‘economie ontwaakt en de bedrijvigheid toeneemt’, zei president Klaas Knot van De Nederlansche Bank afgelopen vrijdag. Speciaal corona-gezant Feike Sijbesma pleitte op zijn eerste werkdag voor discipline bij burgers om zich aan de huidige maatregelen te houden, gecombineerd met veel (nog aan te schaffen) testen. Anders ‘maken we ons economisch erg arm’, aldus de oud DSM-topman. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer (VNO-NCW) waarschuwde eerder: “Hoe meer je de boel op slot zet, hoe hoger de economische kosten.” Volgens hem kan het land – ook al zet ook hij de volksgezondheid voorop – ‘niet alleen bestuurd worden door virologische inzichten’.

Minister Wiebes van economische zaken gebruikte hiervoor al de term ‘1,5 meter-economie’, waarop het land zich moet voorbereiden: op een veilige manier economische activiteiten stimuleren of opnieuw opstarten. Het kabinet lijkt hier ook met het besluit van dinsdag op aan te koersen.

