Met één lijst durven GroenLinks en PvdA weer te dromen van ‘een linkse premier in het Torentje’

Gebalde vuisten, lachende gezichten, tranen van blijdschap. De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA is maandagmiddag in een stroomversnelling gekomen. Het resultaat: bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, op 22 november, komen de partijen met één gezamenlijke kandidatenlijst en daarna één gezamenlijke fractie.

Of de leden dat wel goed vinden? Mocht daarover nog onduidelijkheid bestaan, dan werd die tijdens een bijeenkomst in Utrecht weggenomen. De leden van beide partijen stemden massaal vóór verdere samensmelting. Van de GroenLinksers die hebben gestemd was maar liefst 92 procent voor, bij de PvdA was dat 88 procent.

Euforie

Die einduitslag is geen grote verrassing, vooraf werd al verwacht dat de leden zich achter het plan zouden scharen. Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, had zelfs maar één speech voorbereid. Maar zúlke hoge percentages …

Bij het voorlezen van de resultaten ging een schok door het voormalige kerkgebouw, waar de partijen zich hadden verzameld. “Mijn hemel”, klonk het. Mensen sloegen hun handen voor hun mond. “Historisch”, riep iemand.

Ook beide partijleiders reageerden geschokt. Klaver kon zijn emoties niet bedwingen, hij balde zijn vuisten en juichte. Attje Kuiken (PvdA) applaudisseerde. Ze omhelsden elkaar. “Deze uitslag is vele malen groter dan ik dacht”, erkende Kuiken. “Dit is een uniek moment.”

Een linkse premier?

In die euforische roes herwonnen PvdA’ers en GroenLinksers iets van het zelfvertrouwen dat ze afgelopen jaren beetje bij beetje waren kwijtgeraakt. “Er staat nu een verenigd links front”, aldus Klaver. “We kunnen weer een linkse premier in het Torentje zien.”

Die droom lijkt de motor achter de linkse samenwerking. Nu het tot een gezamenlijke lijst is gekomen, volgt misschien wel de moeilijkste stap: een lijsttrekker. Klaver en Kuiken wilden maandag nog niets bekendmaken over hun toekomstplannen. “Wat ik precies ga doen, gaat u heel snel horen”, aldus de GroenLinks-leider. Ook Kuiken hield haar kaarten tegen de borst.

Geen bloedige strijd

Beide kampen willen in ieder geval felle strijd voorkomen. Ze hebben slechte ervaringen met interne verkiezingen. Hoe de partijen precies tot een nieuwe lijsttrekker komen, maken ze uiterlijk donderdag bekend.

Naast Klaver en Kuiken wordt een aantal andere namen vaak genoemd. Frans Timmermans bijvoorbeeld, de PvdA’er die als Eurocommissaris felgroene wetgeving door het Europarlement loodste. Of Marjolein Moorman, eveneens van de PvdA. Zij is wethouder in Amsterdam en maakte daar naam door de manier waarop zij de armoede te lijf ging.

Maar wil de gezamenlijke fractie wel een PvdA’er? Het lijkt een logische keuze: in de senaat wordt de fusiefractie al geleid door een GroenLinkser, Paul Rosenmöller. Het nieuwe boegbeeld moet in ieder geval voldoen aan een complex functieprofiel: links én groen, sociaal én progressief, aansprekend voor de economische onderklasse én voor de progressieve stadsbewoner.

Eén plus één is drie

Volgens voorstanders is vergaande samenwerking tussen de twee noodzakelijk om weer de grootste partij te worden, na de decennialange hegemonie van VVD en CDA. De linkse partijen trokken daarom afgelopen jaren steeds nauwer met elkaar op. Bij de formatie in 2021 werd gezamenlijk onderhandeld, sinds vorige maand vormen de partijen één fractie in de Eerste Kamer.

Gaat die samensmelting komende verkiezingen de gewenste zetelwinst opleveren? Momenteel hebben beide partijen bij elkaar achttien Kamerzetels. Dat zou een teleurstellend resultaat zijn, en onvoldoende voor het Torentje.

De gewenste formule luidt dan ook: één plus één is drie. Volgens Klaver is dat mogelijk. “Dit is het moment om de koers van Nederland te veranderen”, zei hij. “We gaan met elkaar geschiedenis maken.”

