Met deze mannen (en één vrouw) gaat Thierry Baudet de Tweede Kamer in

‘Fantastisch’ noemt Thierry Baudet de uitslag, als hij donderdagmiddag arriveert op het Binnenhof. Hij meent zelfs het initiatief te mogen nemen voor de formatie, maar daar denken de meeste partijleiders anders over. Die willen niet met FvD samenwerken. Baudet pleit voor een ‘zakenkabinet, niet zo’n kartelkabinet met dichtgetimmerd coalitieakkoord.’

Het is al twaalf uur ‘s middags als er een eerste tweetje verschijnt, waarin Baudet zijn kiezers bedankt voor het vertrouwen. Hij belooft dat de campagne ‘voor onze vrijheid en voor Nederland’ doorgaat, ook buiten de Kamer. Verzet tegen de coronabeperkingen en ontkrachting van de gevaren van het coronavirus vormden de kurk van de campagne van Forum voor Democratie. Op de verkiezingsavond zelf zijn Baudet en zijn partijtop onvindbaar voor de pers. Blijkens een paar foto’s op Twitter viert hij met zijn nieuwe fractie en partijgenoten ergens op een onbekende plek een feestje.

‘We gaan 76 zetels halen’

Slechts een van de nieuwe Kamerleden, nummer vier Hans Smolders, is al in de vroege ochtend bij WNL te horen. “Baudet is doodmoe, hij heeft wekenlang 20 uur per dag gewerkt”, verklaart hij de stilte rond de partij. Smolders was de chauffeur van de in 2002 vermoorde Pim Fortuijn, zat korte tijd in de Kamer voor de LPF en was een bekend gezicht in de lokale politiek van Tilburg. Volgens Smolders ging de FvD voor 20 tot 25 zetels. “Rutte en Kaag liggen zwaar op de maag.”

Baudet zelf zegt ’s middags :”Je hoopt natuurlijk altijd op nóg meer, we hadden op een gegeven moment zelfs het gevoel: we gaan 76 zetels halen.” Ondanks zijn waarschuwingen voor fraude bij de verkiezingen zegt hij daar nu ‘geen enkele aanwijzingen voor te hebben’.

De meest controversiële nieuwkomer in de Kamer is de nummer zeven, Frederik (Freek) Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling van Forum. Bij de grote partijruzie in de herfst vormden antisemitische en nazi-uitlatingen in de appgroepen van de jongeren de steen des aanstoots. Van Baudet werd geëist dat hij afstand nam van Jansen, maar dat weigerde hij. In februari onthulde Elsevier nieuwe racistische en homofobe appjes, ditmaal van Baudet zelf en andere kandidaat-Kamerleden, zoals ook nummer zes Gideon van Meijeren. Deze oud-beroepsmilitair en jurist is ook fractievoorzitter in Zuid-Holland en wil ‘censuur op sociale media’ aanpakken.

Rechterhand

De rechterhand van Baudet is Wybren van Haga, met wie Baudet, in zijn woorden, woensdagavond ‘een dansje deed’. De nummer twee op de lijst is erg populair bij de achterban, zo laten de eerste tellingen zien. In enkele gemeenten krijgt Van Haga bijna evenveel stemmen als Baudet. De ex-VVD’er is tijdens de campagne zeer actief op sociale media, waar hij het coronabeleid van het kabinet fel bekritiseert, en flirt met complottheorieën over het virus. Van Haga is de enige – naast Baudet – die de afgelopen periode al in de Kamer zat. Eerst voor de VVD, maar daar werd hij uitgezet omdat de voormalig vastgoedman volgens de VVD zich tegen de afspraken in bleef bemoeien met zijn woningen. Van Haga sloot zich een paar maanden geleden bij FvD aan. Hij bleef als een van de weinigen pal achter Baudet staan tijdens de implosie van de partij en de ophef over de antisemitische uitlatingen in de Forumgelederen.

Hekkensluiter nummer acht is partij-ideoloog Pepijn van Houwelingen, Van Houwelingen is fanatiek voorstander van referenda en onderzocht als ambtenaar van het Sociaal Cultureel Planbureau verschijnselen van ‘burgerparticipatie’. Hij was medeorganisator van het Oekraïnereferendum en een van de oprichters van Burgercomité EU. NRC onthulde in 2016 dat hij onder het pseudoniem Vossius in 2010 een essayistisch boek schreef. Daarin keert de hoofdpersoon zich vol walging af van de verzwakte EU, en spreekt bewonderend over het derde rijk van Hitler omdat het – ‘hoe grotesk ook’ – veel vitaliteit en kracht losmaakte. Van Houwelingen zelf noemde het een ‘ideeënroman’, waarin hij ‘de grenzen van het toelaatbare’ onderzocht. Hij publiceert binnenkort een nieuw boek bij het Renaissance-instituut, de denktank van FvD.

Nummer drie van de lijst Olaf Ephraïm is bestuurslid en oud-penningmeester van de partij. Tijdens de partijcrisis koos hij als enige in het bestuur partij voor Baudet. De bestuurseconoom werkte eerder bij Fortis.

De enige vrouw in de nieuwe Kamerfractie is Simone Kerseboom, fractievoorzitter van de FvD in Limburg. Deze historica promoveerde in Zuid-Afrika op een proefschrift over de natiestaat en nationale identiteit, een onderwerp waar Baudet ook op promoveerde. Volgens de website van FvD fungeert Kerseboom als ‘sterk tegengeluid voor identiteitspolitiek’.

