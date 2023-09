Met de keus voor Mona Keijzer laat BBB zien dat het vol voor het torentje gaat

Verfrissend is het zeker, de strategie van de BoerBurgerBeweging. Partijleider Caroline van der Plas blijft in de Tweede Kamer, ook in het geval dat BBB na de verkiezingen de minister-president mag leveren. In dat scenario verhuist ex-CDA’er Mona Keijzer, de nummer twee op de kieslijst, naar het Torentje. Om haar heen ziet Van der Plas vooral lijsttrekkers die zichzelf als premierskandidaat naar voren schuiven.

De BBB-leider staat voor een vorm van dualisme waar ook de PvdA begin deze eeuw wel oren naar had. Na de val van het eerste kabinet-Balkenende, eind 2002, zag Wouter Bos hoe zijn partij bleef stijgen in de peilingen. Bos vond, net als Van der Plas nu vindt, dat een politiek leider in de Kamer thuishoort, niet in de Trêveszaal, waar het landsbelang nu eenmaal belangrijker is dan het partijbelang. Het primaat van de politiek ligt in het parlement.

Bos voelde de druk van de kiezer om met een kandidaat voor het premierschap te komen. Het werd Job Cohen, toen de burgemeester van Amsterdam. Net als BBB voerde de PvdA de spanning in aanloop naar de bekendmaking steeds verder op, met massale media-aandacht tot gevolg.

Wie is Mona Keijzer? De BoerBurgerBeweging heeft met Mona Keijzer een grote naam binnengehaald. De voormalige CDA’er wil premier worden, mocht BBB de verkiezingen winnen en de kabinetsformatie tot een goed einde weten te brengen. Keijzer (54) was Tweede Kamerlid en staatssecretaris van economische zaken namens de christendemocraten. Tijdens de coronacrisis groeide haar kritiek op het kabinetsbeleid, wat uiteindelijk leidde tot haar gedwongen vertrek uit het kabinet. Premier Rutte vond de wijze waarop Keijzer publiekelijk, via een interview in de krant, afstand nam van het coronatoegangsbewijs ontoelaatbaar. In het land kon Keijzer juist op veel steun rekenen. Enkele weken geleden stapte ze uit het CDA, formeel omdat ze niet zou kunnen leven met Hubert Bruls als nieuwe partijleider. In werkelijkheid was Bruls niet in beeld als CDA-lijsttrekker, dat werd Henri Bontenbal. Het gevolg was wel dat Keijzer direct in verband werd gebracht met een overstap naar BBB. De BoerBurgerBeweging kondigde vrijdagmiddag meer verrassende nieuwe kandidaat-Kamerleden aan: Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (beiden Ja21) stappen per direct over. Met de overstap van de drie Kamerleden heeft de BBB nu vier zetels in de Tweede Kamer, tot en met de aankomende Kamerverkiezingen in november. De partij presenteerde niet alleen een kandidaat voor het Torentje, maar ook voor het ministerschap van defensie: dat zou de 43-jarige Gijs Tuinman moeten worden, luitenant-kolonel van de Nederlandse landmacht. Hij komt op plek drie van de kandidatenlijst, achter Van der Plas en Keijzer.

Een onvermijdelijke rol in de campagne

Er is wel een groot verschil tussen Cohen en Keijzer: laatstgenoemde staat op 22 november wel op het stembiljet, achter Van der Plas. De PvdA’er was destijds niet verkiesbaar. Het was voor Cohen het premierschap of niets. Hij wilde zich in aanloop naar de verkiezingen ook niet mengen in de campagne. Dat zou bedrog zijn, vond hij; de kiezer kon immers niet op hem stemmen.

Zijn politieke tegenstanders, zoals Jan-Peter Balkenende (CDA) en Gerrit Zalm (VVD), beschuldigden Cohen ervan dat hij zich verschool achter de rug van Bos en het debat ontweek. Dat verwijt kan de premierskandidaat van BBB niet worden gemaakt. De nummer twee van de partij zal de komende maanden onvermijdelijk een rol gaan spelen in de campagne.

Van der Plas zegt dat ze deze verkiezingen zo zuiver mogelijk benadert; op 22 november staan volksvertegenwoordigers centraal, pas daarna zal de vraag zich opdringen wie in beeld is voor het premierschap. Toch zet BBB vanaf nu de schijnwerpers vol op het Torentje. Wie straks het vakje van Mona Keijzer rood kleurt, maakt daarmee ook een voorkeur voor de nieuwe minister-president kenbaar.

Met Omtzigt draait de wind op het Binnenhof

Zo zal ook deze editie de geur van premiersverkiezingen verspreiden. Helemaal vreemd is dat niet, nu Mark Rutte zijn vertrek heeft aangekondigd en er overduidelijk een vacature is. En nieuw is het zeker niet, gezien de wijze waarop vorige premiers campagne voerden. ‘Kies de minister-president, kies Den Uyl’, riep de PvdA in 1977. ‘Laat Lubbers zijn karwei afmaken’, was de leus van het CDA in 1986. RTL Nieuws heeft een geschiedenis van ‘premiersdebatten’ tussen lijsttrekkers, aan de vooravond van Tweede Kamerverkiezingen.

De kans dat BBB uiteindelijk de premier mag leveren, is niet groot. De partij won weliswaar op spectaculaire wijze de Provinciale Statenverkiezingen, maar de wind draait op het Binnenhof. Pieter Omtzigt kan met zijn partij Nieuw Sociaal Contract rekenen op zo veel sympathie, dat BBB moet vrezen voor stemmenverlies. Saillant: ook Omtzigt wil als politiek leider in de Kamer blijven. Het is nog onbekend wie zijn kandidaat voor het premierschap is.

Wouter Bos boekte een spectaculaire verkiezingszege in 2003 (van 23 naar 42 zetels), maar Balkenende bleef hem met 44 zetels nipt voor. Na de kabinetsformatie mijmerde Bos: “De vraag die nu natuurlijk volstrekt open blijft, is hoe het in de praktijk zou gegaan zijn, als de partij de grootste was geworden, de premier had geleverd en haar politiek leider in de Kamer was gebleven?”

Van der Plas hoopt dat ze daar straks wel een antwoord op heeft.

