Met de handrem erop vergadert de Kamer weer over niet-coronazaken

De Tweede Kamer gaat het aantal vergaderingen vanaf komende week opschroeven. De fracties voelden zich de afgelopen maand gekooid omdat er alleen over het coronavirus gedebatteerd kon worden.

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, heeft donderdag besloten dat er ook over andere onderwerpen vergaderd kan worden. Dat gebeurt niet in de plenaire zaal, maar in twee kleinere zalen.

De Kamer start het reguliere werk dus op, maar wel met de handrem erop. Kamervoorzitter Khadija Arib zal niet toestaan dat er meerdere vergaderingen op hetzelfde moment plaatsvinden, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in het Kamergebouw aanwezig zijn. Het presidium heeft ook bepaald dat in het meireces, dat op Koningsdag begint en twee weken duurt, wordt doorvergaderd.

Gedesinfecteerde microfoons

In een interview met deze krant, dat zaterdag verschijnt, vertelt Arib dat ze worstelt met de coronacrisis en de impact hiervan op de parlementaire democratie. “We schrijven hier geschiedenis. Er is geen draaiboek, geen gebruiksaanwijzing hoe een parlement moet functioneren in crisisperioden. En iedereen kijkt naar mij als voorzitter. Wat gaan we doen? Dat is best zwaar en lastig.”

Direct nadat het kabinet op 15 maart strenge coronamaatregelen afkondigde, besloot Arib, samen met de fractievoorzitters, dat de Kamer alleen nog zou debatteren over de crisis zelf. Dat gebeurt sindsdien één keer per week en met strikte regels. Zo mag er slechts een beperkt aantal Kamerleden tegelijkertijd de vergaderzaal in. Schoonmakers desinfecteren aan de lopende band microfoons en bureaus.

De situatie begint steeds meer te knellen. Ontwikkelingen die schreeuwen om een debat, blijven nu noodgedwongen liggen. Zo liet ministerie van defensie Ank Bijleveld onlangs weten dat zij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over het aantal burgerdoden bij een aanval in Irak. Minister Stientje van Veldhoven van wonen meldde vorige week dat de invoering van de Omgevingswet voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Kamerleden kunnen vooralsnog niet meer dan schriftelijke vragen stellen aan het kabinet.

Fatsoenlijk debat

Ondertussen heeft het kabinet een lijst met wetsvoorstellen opgesteld die de Kamer met spoed zou moeten goedkeuren, in ieder geval nog voor de zomer. De fracties hebben hier moeite mee. Zij willen fatsoenlijk kunnen debatteren over belangrijke onderwerpen. Arib: “Kamerleden horen hun controlerende en medewetgevende rol voluit te kunnen uitvoeren en kwesties te kunnen agenderen die zij zelf noodzakelijk en urgent achten.”

Opvallend is dat vanaf eind april de Oude Zaal in het Kamergebouw beschikbaar komt voor debatten. Deze ruimte was ook tussen 1815 en 1992 de vergaderplek van het parlement.

