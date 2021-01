Met Bas van ’t Wout zet premier Rutte een vertrouweling op economische zaken

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (41), nu nog verantwoordelijk voor sociale zaken, schuift door naar het ministerie van economische zaken en klimaat. Hij wordt daar minister en de opvolger van de vrijdag afgetreden Eric Wiebes. Die voelde zich zodanig medeverantwoordelijk voor het debacle met de kinderopvangtoeslagen dat hij ook niet verder wilde in het demissionaire kabinet. Hij vertrok onmiddellijk.

De rest van het kabinet trad ook af, maar gaat verder met een aantal onderwerpen, met name de bestrijding van de coronacrisis. Het kabinet blijft demissionair tot na de verkiezingen en de formatie een nieuwe regeringsploeg aantreedt en dat geldt ook voor de nieuwe minister Van ’t Wout.

Met Bas van ‘t Wout kiest de VVD voor een man die alle rangen en standen van de partij heeft doorlopen. Rutte stelt met hem opnieuw een vertrouweling aan. Van ’t Wout is geboren in Scherpenzeel, bij Amersfoort, woonde lang in Amsterdam en woont nu in Brabant. Hij doorliep het gymnasium en studeerde geschiedenis, maar maakte die studie niet af.

Medewerker van Mark Rutte

Als assistent van een aantal Amsterdamse wethouders werd Van ’t Wout politiek geschoold. Vervolgens was hij lid van de gemeenteraad en daarnaast tussen 2005 en 2007 in Den Haag medewerker van Mark Rutte, die toen staatssecretaris van onderwijs was en daarna fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Van ’t Wout maakte vervolgens een uitstapje naar adviesbureau &MAES om in 2012 als Kamerlid voor de VVD terug te keren naar het Binnenhof. Hij schakelt makkelijk van het ene onderwerp naar het andere en was zo onder meer woordvoerder langdurige zorg en sociale zaken. Na de formatie van het huidige kabinet was hij als vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer een belangrijke regelaar op de achtergrond.

Nog maar een half jaar geleden werd hij staatssecretaris van sociale zaken, als opvolger van Tamara van Ark die doorschoof naar het ministerschap van medische zorg. De komende tijd wordt de noodsteun aan het bedrijfsleven, om de coronacrisis door te komen, een van zijn belangrijkste taken als minister.

