Met alle respect kunt u het dak op

De laatste jaren zijn veel woorden gezegd en geschreven (‘vuil gemaakt’, zou je in dit verband zeggen) over de verruwde omgangsvormen in de Tweede Kamer. Collega’s dreigen dat ‘uw tijd nog wel zal komen’, kabinetsbeleid vergelijken met nazi-praktijken, persoonlijke scheldpartijen – het is niet best, allemaal.

Het rapport dat deze week verscheen over hardnekkig grensoverschrijdend gedrag door leidinggevenden in de Kamer heeft die reputatie ook al geen goed gedaan.

Daar staat tegenover dat veel debatten juist een toonbeeld zijn van beschaving en fatsoen. Zoals het hoort, zou je zeggen, maar het is ook weer een teken des tijds dat de voorzitter zo’n sessie afsluit met schouderklopjes aan de Kamerleden die elkaar netjes hebben laten uitpraten.

Bagger met een mierzoete suikerlaag

Tussen die twee extremen heb je tal van tussenvormen. Daarin verpakken Kamerleden of bewindslieden de bakken met bagger die ze in gedachten willen uitstorten over de andere spreker in een mierzoete suikerlaag.

Kunstgreep nummer één is ‘met alle respect’. Een politicus die een gesprekspartner wil afbranden, of een onwelkome vraag het liefst beantwoordt met ‘u kunt het dak op’, doet er goed aan om ergens de woorden ‘met alle respect’ te droppen. Soms betekenen die drie woorden helemaal niets, of is volstrekt onduidelijk aan wie of wat dat zogenaamde respect wordt betuigd.

BBB-boegbeeld Caroline van der Plas is er in korte tijd redelijk bedreven in geraakt. In haar bijdrage aan het debat met de enquêtecommissie over de Groningse gaswinning, vorige week, zei ze drie keer ‘met alle respect’.

De grootste ‘met alle respect’-ervaringsdeskundige in Den Haag

Een week eerder was het ook feest bij het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, dat vooral ging over het bestaansrecht van het kabinet-Rutte IV. “Een onnavolgbaar gebrabbel van tien minuten, met alle respect”, zo uitte PVV-leider Geert Wilders zijn ontevredenheid over een antwoord van D66-vicepremier Sigrid Kaag.

Liane den Haan (fractie Den Haan) ontdeed de ‘met alle respect’-dooddoener van alle schijnheiligheid, toen ze tegenover CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma stond. Haar verwijt aan de positie van het CDA in de stikstofcrisis leidde ze in met ‘Met alle respect, of misschien niet’. Wel zo eerlijk.

Ver daarboven verheven staat de misschien wel grootste ‘met alle respect’-ervaringsdeskundige in Den Haag, minister-president Mark Rutte. Onder meer GroenLinks en de PvdA probeerden de premier hardnekkig te dwingen om binnen twee weken klare wijn te schenken over de stikstofkoers van dit kabinet. Hoewel Rutte meer dan voorheen een ‘u kunt het dak op’-aura uitstraalde, bleef hij beleefd, zij het met tandengeknars.

“De vraag is nu vier of vijf keer voorbijgekomen”, voegde hij GroenLinks-leider Jesse Klaver toe. “Ik respecteer dat. Ik wil hem ook absoluut voor de vijfde keer beantwoorden.”

Dikke woordenbrij

Toen Klaver het vervolgens bleef proberen, verpakte Rutte zijn irritatie in een nog dikkere woordenbrij. “Met alle respect, ook voor de heer Klaver, en dat weet hij, want de persoonlijke verhoudingen zijn goed en ik neem het zeer serieus als hij wat zegt — al zijn we het niet altijd inhoudelijk politiek eens, maar procedureel zijn we het heel vaak wel eens — ben ik het vanavond niet met hem eens.”

Kortom: meneer Klaver, u kunt het dak op.

Met alle respect-zeggers Roelof Bisschop (SGP) over de huis- en hobbydierenlijst: ‘De fret staat erop en de nerts staat er niet op. Met alle respect: waarom de een wel en de ander niet?’ Wybren van Haga (Groep Van Haga): ‘Met alle respect voor de Baltische staten, maar…’ (in commissiedebat over oorlog in Oekraïne) Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Het is, met alle respect voor mijn christelijke collega’s, ook een duivels dilemma.’ (in commissiedebat over een nieuwe pandemiewet)