‘Mensen zijn niet afgehaakt, maar weggeduwd’, zegt politicoloog Tim ‘S Jongers

Wat is het linkse antwoord op de kloof die Nederland verdeelt? Bij de PvdA scherpt Tim ‘S Jongers het denken aan over ongelijkheid.

Wie heeft er voor zijn zoon of dochter weleens bijles geregeld? Wie heeft er thuis een schoonmaker? Als politicoloog Tim ‘S Jongers ergens in het land een lezing houdt voor een groep ambtenaren of beleidsmakers, begint hij vaak met een proefje. Dan laat hij de aanwezigen van hun stoelen opstaan en stelt simpele vragen.

Wie heeft er een belastingadviseur gebruikt, al was het maar eenmalig? Als het antwoord bevestigend is mag de persoon in kwestie gaan zitten. Wie heeft er vanwege overwerk ooit een maaltijd laten bezorgen? Een hypotheekadviseur betaald? Iedereen moet soms hulp inschakelen.

Hij begint daarover omdat de beleidsmakers in de zaal vaak namens de overheid een missie uitvoeren om de kwetsbaren in de samenleving meer ‘zelfredzaam’ te maken. Om de ongelijkheid aan te pakken door burgers te leren zelf het heft in handen te laten nemen.

“Aan het eind is bijna iedereen gaan zitten. Misschien een op de honderd blijft staan. Dan wijs ik de zaal in: daar staat hij hoor, de zelfredzame burger waar de overheid het altijd over heeft. Eerst vinden ze het nog wel grappig. Daar waren ze zich toch niet bewust van, dat ze zelf ook niet zo zelfredzaam zijn”, vertelt hij. “Als ik veertig minuten later klaar ben met mijn verhaal wordt het ongemakkelijk.”

Humor en taalvondsten

De 41-jarige ‘S Jongers, geboren en opgegroeid in België, heeft het afgelopen jaar snel naam gemaakt als linkse politieke denker. Hij is een nieuwe stem in het debat over ongelijkheid. Met confronterende optredens trekt hij veel publiek. Een bundel columns en lezingen verschijnt deze week in vijfde druk. Zijn boodschap verpakt hij met veel humor en taalvondsten, gedompeld in Vlaamse tongval. Maar het is oppassen geblazen voor zijn publiek.

“Omdat ik de vraag neerleg: met welke blik kijk jij eigenlijk naar ongelijkheid in de samenleving? Ben je met jouw perspectief wel de aangewezen persoon om de problemen op te lossen. Als je er geen bal van snapt hoe die problemen aan de zogeheten ‘onderkant’ er werkelijk uitzien? Maar er wel jouw perspectief op loslaat?” In die vragen zit het antwoord al besloten: ‘S Jongers heeft grote twijfels over de huidige aanpak van de overheid op het bestrijden van ongelijkheid.

Sinds een half jaar is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de Partij van de Arbeid. Daar ontwikkelt ‘S Jongers nieuwe ideeën over sociale grondrechten. Hij is er, mede vanwege zijn bijzondere persoonlijke achtergrond, aangenomen om het linkse denken op te schudden over bestaanszekerheid, ongelijkheid en de kloof in de samenleving. Actuele thema’s waar linkse partijen lang in voorop liepen maar die tegenwoordig ook door rechtse partijen worden geclaimd.

Al noemt hij het zelf niet zo, dat hij de boel komt opschudden. De omschrijving verbaast hem. “Misschien omdat ik Belg ben. Ik woon nu tien jaar in Nederland. Zoiets zou je in België nooit over jezelf zeggen. Dat is toch een cultureel verschil. Wij zijn wat bescheidener, hè”. Een brede grijns.

Beeld Boudewijn Bollmann

Verkeerde bril

Ongelijkheid, is de centrale stelling van ‘S Jongers, wordt door overheid en politici bekeken door de verkeerde bril, met verkeerde aannames. Zijn eigen levensverhaal van een jeugd in diepe armoede speelt daarbij mee.

Hij groeide op “in een gezin dat niet meer functioneerde door armoede en schulden. Met heel veel verhuizingen, huisuitzettingen, weinig stabiliteit. Vanaf mijn veertiende nam ik zelf maar het heft in handen.” Hij liep weg van huis, werkte kort in het leger, leefde van onzekere baantjes. Dankzij zelfstudie belandde hij alsnog op de universiteit: politieke wetenschappen in Antwerpen en een master bestuurskunde in Den Haag.

Baantjes als afwasser of nachtwaker in de daklozenopvang hielden hem in leven. Pas op zijn 32ste had hij voor het eerst een smartphone. Ook nadat hij met succes een maatschappelijke carrière bouwde, woont hij nog steeds in een kwetsbare Haagse wijk. “Zo’n buurt waar je alleen ongezond voedsel kan kopen. Ik ben nog steeds een simpel manneken.”

De overstap van de wereld van de lager opgeleiden naar de wereld van de hoger opgeleiden was ingrijpender dan hij had verwacht. “Wat ik merkte toen ik eenmaal een universitaire studie had gedaan: niets is zo discriminerend als een diploma. Pas toen ontdekte ik in welk verdomhoekje ik gezeten heb, dertig jaar lang. De deuren die dan voor je opengaan. De zekerheden die er dan opeens zijn. Terwijl sommige van mijn vrienden nog steeds in dat verdomhoekje zitten.”

“Ongelijkheid gaat over meer dan alleen het geld. Laat me maar zeggen zoals het is: hoogopgeleiden hebben belachelijk goed voor zichzelf weten te zorgen. Als je hoopopgeleid bent krijg je alle geneugten van bestaanszekerheid en kun je toekomstdromen hebben. Alles is beter geregeld, de woonomgeving, de arbeidsvoorwaarden, dat er voor jouw kind wél een juf voor de klas staat, hoe je bejegend wordt door de overheid. Pas toen hoorde ik hoe er over mensen in armoede gepraat wordt door beleidsmakers. Denigrerend, onbedoeld wellicht zonder dat de spreker het beseft.”

De eerste keer dat hij zijn nieuwe loon kreeg na de universitaire studie, was hij overdonderd. “Voor mijn gevoel had ik alleen maar koffie gedronken en wat gebabbeld.”

Met welke bril moeten we volgens u naar de ongelijkheid in de samenleving kijken? Aan politieke aandacht voor het onderwerp ontbreekt het niet.

“Het gaat in het politieke en maatschappelijke debat veel over ‘afgehaakt’ Nederland. Ik noem dat anders: mensen zijn niet afgehaakt, maar weggeduwd. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat alles hun eigen schuld is, hun eigen verantwoordelijkheid. Je gaat als persoon niet zelf over de hoogte van het minimumloon of over de wachtlijsten voor een woning, of over andere zaken die je leven raken. Maar je krijgt er wel de schuld van als je je leven niet op orde hebt.

“De groeiende bestaansonzekerheid leidt tot veel bezorgdheid in de samenleving en politiek. Als onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting is het mijn taak niet zozeer om politieke oplossingen aan te reiken, maar om te duiden: wat bedoelen we daarmee als we het over bestaansonzekerheid hebben? Waarom is er nu veel aandacht voor? Want er is iets opvallends aan de hand.

“Al meer dan twintig jaar is er in Nederland een probleem met armoede en onzekerheid. Als je kijkt naar de cijfers is armoede niet per se gigantisch gestegen. Wat er wel is veranderd is dat de middenklasse anders naar armoede is gaan kijken. Zelfs als je 2500 euro per maand verdient kun je toch in de knel komen door de inflatie en de hoge huren. En dan ervaren ook deze mensen: bestaanszekerheid heeft weinig te maken met hoe je zelf in de wedstrijd staat – iets wat mensen op het minimum al veel langer weten.

“Toen een kwart van de bevolking in bestaansonzekerheid leefde, accepteerden we dat. Dat waren ‘die mensen’ in ‘die wijken’. Maar nu het de bredere middenklasse raakt zijn zelfs de woorden veranderd. Wooncrisis, heet het nu. Er slapen al jaren honderdduizend mensen op straat. Maar ik heb nog nooit van een ‘daklozencrisis’ gehoord. Dat bedoel ik met de blik waarmee we kijken. Wat je ook veel hoort opeens: we kunnen er als samenleving toch iets aan doen? Dus blijkbaar kan het wel om de bestaansonzekerheid aan te pakken. Maar dan heb je dat dus twintig jaar lang niet gedaan. Dat vind ik interessant. En cynisch.”

U komt zelf met nieuwe begrippen: er is een kloof tussen de hoopvollen versus hooplozen. Wat bedoelt u daarmee?

“De tragiek is dat veel mensen jarenlang in het verdomhoekje zijn gelaten onder het mom van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat is het dominante mensbeeld van de overheid: de zelfredzame burger. Maar niemand is zelfredzaam.

“Ik zie eerder een diepe kloof tussen de wereld van de hoopvollen en de wereld van de hooplozen. Hooploosheid betekent: je situatie en je blik op de toekomst zijn beide zeer negatief. Doelen stellen in het leven is daardoor heel moeilijk. Als je er zo naar kijkt, haal je het economische aspect uit de discussie over ongelijkheid. Iedereen kent wel iemand die tijdelijk grip op het leven kwijt is, na een scheiding of overlijden bijvoorbeeld. Beeld je in dat iemand dat gevoel elk moment van de dag heeft, al tien jaar. Dat leidt tot bepaald gedrag. Dingen nog kunnen is er niet meer bij.

“De politiek zou als doel moeten hebben om de structurele factoren aan te pakken die zorgen voor hooploosheid. Het is geen natuurwet dat de zaken zo georganiseerd zijn in het land zoals ze zijn. Dat zijn keuzes, politieke keuzes. Wat de overheid nu doet, is mensen op individueel niveau hulp aanbieden om zelfredzaam te worden. Of veerkrachtig, dat is ook zo’n term. Maar we moeten met z’n allen de vraag durven stellen: wat gaan we er nu echt aan doen? Waar zit het structureel fout?”

Wat moet de overheid dan anders doen?

“Zorg dat mensen een goed huis hebben, dat er een bus rijdt, dat ze een basis hebben, een echt loon. Dan worden de meesten vanzelf veerkrachtig. Die hebben dan niet langer een hulpverlener of coach van de overheid nodig. Dan krijgen ze niet meer te horen: ja, het ligt aan jou, jij moet veerkrachtiger worden.

“Ik pleit er ook voor om veel meer gebruik te maken van ervaringskennis. Veel hulp in achterstandswijken komt van mensen die goed de weg weten in de bureaucratie maar niet weten hoe het leven er echt uitziet in zo’n wijk. De hogeropgeleide logica maakt dat er bijvoorbeeld op scholen voorlichting kwam hoe gezond het is om meer groente en fruit te eten. Maar men vergat dat de kindjes thuis geen ontbijt krijgen! Zulk soort hulp noem ik ‘broccolipaternalisme’. Als je nou gewoon de juf zou vragen wat er nodig is. Of de moeders. Dan krijg je heel andere antwoorden.”

Hoe kan het dat na zoveel discussie over ongelijkheid, bij de verkiezingen recent vooral rechts heeft gewonnen? Heeft links wel een wervend verhaal?

“Er hangt rond mijn eigen PvdA nog steeds veel chagrijn omdat de partij een tijd meedeinde met het marktdenken. Maar we hebben allang weer het vizier goed op de dingen die belangrijk zijn. We worden er misschien nog niet genoeg voor beloond.

“Alle sociale grondrechten verkeren in crisis. Als links er niet mee aan de slag gaat, wie dan wel. De wooncrisis, zorgcrisis, lerarentekortcrisis, bestaansonzekerheidscrisis. En de klimaatonzekerheid die erbij is gekomen. Mensen kijken naar de politiek voor houvast om te weten waar ze aan toe zijn met hun inkomen, waar ze gaan wonen, hoe ze grip hebben op hun leven.

“Klimaat is een sociale kwestie. Omdat er een risico is van maatschappelijke afscheuring. Met nieuwe groepen die tegenover elkaar staan. Ik zie er de eerste contouren al van. Toen de verzorgingsstaat is afgebroken kwamen in de samenleving de ‘haves’ and ‘havenots’ tegenover elkaar te staan. We moesten zelfredzaam worden. ‘Can’ of ‘can not’ is momenteel de scheidslijn.

“De volgende fase gaat niet meer over hebben of kunnen, maar over willen. Dat het gevaar is dat steeds meer mensen zeggen: ik doe niet meer mee. ‘Want’ tegenover ‘want not’. Dat BBB bij de verkiezingen heeft gewonnen is er misschien al een signaal van. Hoe maken we het land zo sociaal rechtvaardig als mogelijk? Linkse partijen kunnen die discussie naar zich toetrekken. Wij hebben dat denken in huis.”

Wie is Tim ‘S Jongers? Sinds 2022 directeur van de Wiardi Beckman Stichting, denktank van de PvdA. Schreef onlangs samen met GroenLinks-denker Noortje Thijssen een nieuwe toekomstvisie voor PvdA en GroenLinks. Groeide op in België, waar hij na een jeugd in een kwetsbaar gezin en veel tijdelijke baantjes pas op latere leeftijd ging studeren (politieke wetenschappen en bestuurskunde). Zijn boek Beledigende Broccoli is verschenen bij uitgeverij Van Gennep.

