Meldingen over gedrag Gündogan komen van binnen de Volt-partij

De schorsing van Nilüfer Gündogan als lid van de Tweede Kamerfractie van Volt is het gevolg van klachten binnen de eigen partij over haar gedrag. Dat heeft Volt maandag laten weten, een dag nadat de schorsing bekend werd. Van welke vorm van ‘grensoverschrijdend gedrag’ Gündogan precies wordt verdacht, is nog steeds niet duidelijk.

Volt zegt ‘de afgelopen weken’ interne meldingen te hebben gehad over de nummer twee van de Kamerfractie, waarna een extern integriteitsbureau is ingeschakeld. ‘In dit onderzoek werd duidelijk dat melders zich onveilig voelen, omdat zij als fractielid ten opzichte van hen een machtspositie heeft’, aldus een toelichting van Volt. ‘Nadat het bureau vanwege de aard van de meldingen had aangegeven het onderzoek uit te breiden, besloten wij om Nilüfer Gündogan als fractielid te schorsen.’

Gündogan: ‘Ik tast in het duister’

In de verklaring, die is opgesteld namens het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie, staat verder dat ‘we bovendien signalen hebben ontvangen dat anderen niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is’.

Gündogan zelf zegt niet te weten wat de aantijgingen zijn. “Ik tast in het duister en mag ook niets weten”, zegt ze tegenover deze krant. “Ik ben gewoon verbaasd.”

Volt kan naar eigen zeggen niet in details treden ‘om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden’. Eerst zullen de meldingen nader worden onderzocht. Pas daarna zal Gündogan om een reactie worden gevraagd. ‘Het ingewikkelde van deze procedure is dat integer onderzoek door een extern bureau komt met de plicht niets over de aard van de voorliggende klachten vrij te geven tot alle betrokkenen aan het woord zijn geweest’, aldus de partijverklaring.

Wel partijlid, geen deelname aan debatten en campagneactiviteiten

Overigens blijft Gündogan formeel Kamerlid namens Volt, en ook partijlid. De partij onderstreept dat het om een schorsing gaat. ‘Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, partij- en publieksoptredens en van campagneactiviteiten. Verder zal zij geen contact hebben met medewerkers binnen de partij en hebben we haar gevraagd in het belang van het onderzoek geen contact te hebben met vertegenwoordigers van de media. Ook zal zij niet actief zijn op sociale media.’

Zondagavond laat hield ze het bij één tweet: ‘Ik ga snel reageren maar even niet’.

