Meerderheid Tweede Kamer wil verbod op gevaarlijk vuurwerk

De Tweede Kamer geeft gehoor aan de steeds luidere oproep vanuit de samenleving om gevaarlijk vuurwerk te verbieden. PvdA en SP verklaarden gisteren dat het ook wat hun betreft genoeg is geweest met de wijze waarop Nederland de jaarwisseling viert. Samen met D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren, SGP, Denk en het Kamerlid Van Kooten is er nu een nipte Kamermeerderheid voor het aan banden leggen van het consumentenvuurwerk.

Daardoor komen VVD en CDA steeds geïsoleerder te staan in de discussie. Beide coalitiepartijen vinden dat in eerste instantie de bestaande regels vooral beter gehandhaafd moeten worden. Het CDA wil het afsteken van vuurwerk wel ‘geleidelijk indammen’.

Gedeeltelijk vuurwerkverbod

Hoe dat verbod er uit zal zien en wanneer het zou moeten ingaan, is onduidelijk. De PvdA vindt bijvoorbeeld dat zowel knalvuurwerk als gevaarlijk siervuurwerk uit de handel moet worden genomen. Kamerlid Attje Kuiken sluit een totaalverbod op consumentenvuurwerk zelfs niet uit, mocht dat nodig zijn om Oud en Nieuw veiliger te maken. De SP zegt in een verklaring dat ‘gevaarlijk knalvuurwerk van de straat moet’. Over siervuurwerk laat de partij zich niet uit.

Op z’n vroegst volgende week, als de Tweede Kamer terug is van reces, vindt er overleg plaats tussen de verschillende partijen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren kondigden vorige week aan met een wetsvoorstel te komen dat moet leiden tot een algeheel vuurwerkverbod. De kans lijkt klein dat de dit plan op voldoende steun in de Kamer kan rekenen.

Cruciaal voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod is de koerswijziging van de PvdA. Volgens Kamerlid Kuiken wordt de jaarwisseling ‘al jaren ontsierd door overlast, rotzooi en het ergste van alles: honderden slachtoffers van vuurwerk’. Voor haar was de flatbrand in Arnhem de druppel. “Voor de betrokken gezinnen, families en vrienden is dit nu al een inktzwart jaar. Dit sterkt mij in de overtuiging dat er iets moet veranderen.”

Burgemeesters zetten druk

De druk op de PvdA-Kamerfractie nam de afgelopen dagen toe. Zo besloot de Rotterdamse afdeling zondagavond dat de huidige nieuwjaarsviering onhoudbaar is. Burgemeester en PvdA-prominent Ahmed Aboutaleb is al langer voor een verbod.

Ook de PvdA in Utrecht en Haarlem pleitten er al eerder voor om vuurwerk in de ban te doen. De fractie in Haarlem sprak zich eind vorig jaar uit voor een verbod, ‘omdat de landelijke politiek het laat afweten’. De Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki zegt dat hij blij is met het standpunt van Kuiken. “Wat mij betreft kun je overgaan tot een verbod. Het is dan wel belangrijk dat er een alternatief is.” Zo vindt hij dat liefhebbers in de hoofdstad moeten kunnen kiezen tussen verschillende vuurwerkshows. “De jaarwisseling vieren is toch iets collectiefs.”

Binnen de VVD zwelt de roep om een verbod aan. Verschillende liberale burgemeesters, onder wie Johan Remkes (Den Haag) en Jan van Zanen (Utrecht) zijn voor een verbod. Ook de druk op het CDA neemt toe om zich steviger uit te spreken voor een vuurwerkverbod. Volgens jongerenafdeling CDJA moet de partij ‘moreel leiderschap’ tonen en ronduit pleiten voor ‘fatsoen en veiligheid’ tijdens Oud en Nieuw. Daarbij past volgens de jongeren alleen een volledig verbod op knal- en siervuurwerk.

Eind vorig jaar nam de CDA-fractie in de Kamer het initiatief voor een verbod op zware vuurpijlen en ‘single shots’: lichtkogels die in de lucht exploderen. Een direct verbod op vuurwerk vindt CDA-Kamerlid Chris van Dam te rigoureus, zei hij vorige week in Trouw. “Het moet gedragen worden door de samenleving.”

