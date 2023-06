Meer rust voor boeren: in Zuid-Holland gunnen BBB en links elkaar een succes

Wat Utrecht en Noord-Brabant niet lukte, krijgt Zuid-Holland wel voor elkaar: een nieuw college met de BoerBurgerBeweging (BBB) en het duo PvdA-GroenLinks. “Ik proefde een heel sterke wil bij BBB om een coalitie door het midden te vormen”, vertelt formateur Arie Slob.

Het akkoord (‘Krachtig Zuid-Holland’) werd maandag door BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA gepresenteerd en ademt het compromis. Iedere partij claimt successen. Slob zegt: “Het heeft geknetterd tijdens de formatie. Maar er is zoveel polarisatie in de samenleving, dat deze partijen echt hebben geprobeerd te verbinden.”

Er lagen tijdens de onderhandelingen geen problematische breekpunten op tafel. BBB wilde wel dat in het akkoord zou staan dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt en dat de halvering van de stikstofreductie in 2035 moet worden bereikt, niet in 2030. De andere partijen hadden geen bezwaren. Ook GroenLinks niet, dat landelijk een veel strenger landbouwbeleid bepleit.

GroenLinks is tevreden over afspraak voor meer natuur

De fractievoorzitter van GroenLinks in Zuid-Holland, Sinan Özkaya, zegt juist trots te zijn op het akkoord. “We moeten tegenstellingen overbruggen, onze provincie heeft dat nodig.” Hij is tevreden over de afspraak om de komende jaren meer natuur aan te leggen. Op aandringen van GroenLinks en PvdA heeft de coalitie ook afgesproken dat de provincie de komende jaren ongeveer honderdduizend nieuwe sociale huurwoningen moet krijgen.

Wat opvalt zijn de afspraken over het opwekken van duurzame energie in Zuid-Holland. BBB schrijft in het verkiezingsprogramma dat de partij tegen ‘industrialisering van de Noordzee’ is. In het provincieakkoord spreken de partijen af dat de provincie meewerkt aan de aanleg van windmolens voor de kust. Bovendien is de coalitie het eens dat er op land tientallen windmolens bij moeten komen. In Utrecht mislukte de formatie tussen de BBB en de linkse partijen omdat BBB in die provincie geen enkele extra windmolen tolereert.

Coalitie wil investeren in openbaar vervoer

De PvdA benadrukt dat de coalitie meer wil investeren in het openbaar vervoer. Zo staat er in het akkoord dat de provincie met interesse kijkt naar het ‘Deutschlandticket’. Afgelopen zomer konden reizigers in Duitsland voor 49 euro onbeperkt reizen. Wat dat concreet betekent voor Zuid-Holland konden de onderhandelaars maandag niet zeggen.

Cryptisch is ook de passage in het coalitieakkoord over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport, beter bekend als vliegveld Zestienhoven. De coalitie heeft afgesproken dat er een onderzoek komt naar de ‘maatschappelijke en economische waarde’ van de luchthaven. GroenLinks bepleit sluiting van het vliegveld, de BBB wil een verhuizing naar de Maasvlakte en van de VVD mag alles blijven zoals het is. Wat dat onderzoek precies behelst, blijft onduidelijk.

BBB is, op haar beurt, tevreden over de coalitieafspraak om te bezien of er in de provincie kleine, modulaire kernreactoren kunnen komen. De kans dat die er binnen nu en tien jaar staan in Zuid-Holland is nihil.

Zo blijft het coalitieakkoord op belangrijke punten hangen in vaagheid. De winst is, vindt CDA-gedeputeerde Meindert Stolk, dat deze partijen elkaar gevonden hebben. “Mensen op straat zijn de politici die elkaar de hele tijd vliegen afvangen helemaal zat.”

