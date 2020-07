Meer dan een onderzoek heeft de Kamer de boeren niet te bieden

De actie voerende boeren hoopten dat hun tractors eraan zouden bijdragen dat de veevoermaatregel van tafel zou gaan, maar de enige Haagse toezegging was een nieuw onderzoek, en zelfs of dat er komt is onzeker.

Onder grote tijdsdruk moest de Tweede Kamer donderdagnacht stemmen over twee moties over de samenstelling van het veevoer. De maatregel moet al per 1 september ingaan. Het plan van de boeren zelf, dat onhaalbaar bleek, had zelfs op 1 juli al moeten ingaan.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop steunde de boeren, en stelde voor het kabinetsplan in te trekken. Hij vroeg het kabinet ‘in plaats daarvan te kiezen voor een alternatieve route, waarbij gebruikgemaakt wordt van de professionaliteit van de agrarische sector’. Precies de wens van de boeren, die vinden dat de overheid hun ondernemerschap beknot.

‘Ik ben niet getrouwd met één oplossing’

De motie haalde het niet, nadat minister Schouten (landbouw) de Kamer had geadviseerd tegen te stemmen. Zij had de afgelopen maanden juist geprobeerd om er met de boeren uit te komen en aan hun wensen te voldoen. Dat doet ze nog steeds, zegt zij: “Ik ben niet getrouwd met één oplossing”.

Maar een apart soort voer per individueel bedrijf is te complex, zegt de minister. De maatregel moet juridisch houdbaar zijn, en dat is volgens de Raad van State niet het geval. Schouten zegt dat zij in gesprekken met het Landbouw Collectief, waarin verschillende boerenclubs zitten, steeds ‘nader tot elkaar’ is gekomen. Maar over een individuele dan wel generieke voermaatregel werd geen overeenstemming gevonden. Op het laatste moment wilde het Collectief volgens Schouten een compromis waarin boeren konden kiezen. Maar voor alle bedrijven uitrekenen welk veevoer zij moeten gebruiken zou ‘zeer complex’ en ‘ondoenlijk’ zijn, zegt Schouten.

Desondanks werd donderdagnacht een motie aangenomen van coalitiepartijen CDA en VVD die het kabinet vraagt nog eens te onderzoeken of een combinatie van de overheidsmaatregel mét het boerenplan meer stikstofreductie oplevert. Als dat zo is, moet dat het beleid worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal gevraagd worden het te onderzoeken.

Ondanks een Kamermeerderheid is het allerminst zeker of de boeren hun zin krijgen. Het is maar de vraag of het PBL voor 1 september volwaardig onderzoek kan doen. En opnieuw ontstaan er dan juridische problemen, omdat het bij ‘maatwerk’ per boerenbedrijf welhaast onmogelijk wordt om te controleren of elk bedrijf de juiste hoeveelheid eiwit in het veevoer verwerkt. Schouten riep boeren op om zich voor 1 september voor te bereiden op de overheidswetgeving, want de kans is groot dat de maatregel dan gewoon van kracht wordt.

