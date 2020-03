Martin van Rijn is een noeste werker die zijn zaakjes politiek op orde heeft

Het was oktober 2017, de laatste werkdag voor PvdA-staatssecretaris van zorg Martin van Rijn. Fotografen wachtten hem op bij de uitgang, maar eerst wilde Van Rijn nog een statement maken. Hij kwam aangelopen met VVD-minister Edith Schippers, de armen om elkaars schouders geslagen. Ze wilden laten zien: zo hecht was de samenwerking geweest, ondanks hun verschil in politieke kleur.

Drie jaar later keert Martin van Rijn (64) terug in de politiek, een van de wonderlijkste politieke comebacks van de laatste jaren. Hij wordt tijdelijk minister voor medische zorg. Misschien heeft Edith Schippers de premier wel ingefluisterd: dan bel je toch Martin?

PvdA’er Van Rijn en VVD’er Rutte hebben in het vorige kabinet-Rutte samen al heel wat stormen doorstaan. ‘Een rots in Rutte-II’, beweert de premier.

Decentralisatie zorg

In het vorige kabinet kreeg Van Rijn alle maatschappelijke onrust over zich heen over de decentraliseren van de zorg. Het idee was om de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar dat ging gepaard met zware bezuinigingen. In verzorgingshuizen verdwenen meer dan 60.000 plekken. Jeugdzorg werd een taak van de gemeenten, net als maatschappelijke ondersteuning. Geliefd werd hij er niet mee.

Politiek is de Rotterdamse PvdA’er behendig. Hij loodste de wetgeving door het parlement en ving de politieke klappen op. Dat raakte hem soms persoonlijk, zoals toen in 2016 bekend werd dat zijn eigen moeder, die leed aan dementie, in een van de slechtste verpleeghuizen van Nederland woonde. De VVD beschuldigde hem van het bestaan van ‘plascontracten’, zonder veel bewijs.

Van Rijn is een klassieke bestuurder. Hij was eerder directeur-generaal zorg op het ministerie van volksgezondheid. Recent werkte hij als hoogste baas van een fusieziekenhuis-in- wording in Delft en Den Haag, een fusie die recent is afgeblazen. Zijn grootste politieke huzarenstuk waren de 2,1 miljard euro extra voor de verpleeghuizen. Van Rijn regelde dat er wettelijke minimum-eisen kwamen voor de kwaliteit. Hij wist van meet af aan: dan hangt er ook een prijskaartje aan.

Een nachtje doorwerken is voor de nieuwe crisisminister geen probleem. Al kan hij in tijden van corona niet meer na late vergaderingen zijn ambtenaren meeslepen naar het café, zoals hij in het vorige kabinet graag deed. Meestal hield de minister het als laatste vol. Daarna las hij thuis nog wat dossiers. Slaap schijnt hij weinig nodig te hebben.

